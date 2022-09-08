تقدم نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد بأسمى معاني الشكر والتقدير لأهل الخير من المواطنين والمقيمين الذين شاركوا بتبرعاتهم في فزعة باكستان والتي أطلقتها الجمعيات الخيرية الكويتية برعاية من وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية.

وقال الحداد في تصريح صحافي نشكر أهل الكويت الكرام أصحاب الأيادي البيضاء الذين فزعوا عوناً ودعماً للمنكوبين من أهل باكستان، مضيفاً أن لغة العطاء والدعم وتقديم العون للمحتاجين هي لغة أهل الكويت الذين جُبلوا على فعل الخير وإغاثة الملهوف.

وأوضح الحداد أن الرحمة العالمية كانت من أوائل الجمعيات التي بادرت بالانضمام إلى حملة فزعة باكستان، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية الداعمة للمنكوبين والمتضررين في مختلف البقاع.

وتابع، سنعمل خلال الفترات المقبلة على متابعة تنفيذ تبرعات المحسنين الكرام الموجهة لأهلنا في باكستان، دعماً لهم فيما يواجهونه من أزمات حياتية وإنسانية تسببت فيها السيول والفيضانات

واختتم الحداد تصريحاته بتوجيه عبارات الشكر والثناء لوزاراتي الخارجية والشؤون الاجتماعية على جهودهم المتميزة في دعم مثل هذه الحملات، وتقديم التسهيلات لمختلف قطاعات العمل الخيري داخل الكويت، وكذلك تيسير وصول المساعدات للجهات المنفذة في مختلف المناطق.