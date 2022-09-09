تعلن شركة المشروعات السياحية انه تم تعيين م. محمد أحمد السقاف، وحمود جاسم الفلاح، وهيا أيمن بودي، وأمل عطية البراك، وأحمد عبدالله الهملان، وياسمين فؤاد السالم وعالية بدر الحميضي ممثلين للهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة الشركة للفترة القادمة.



هذا، وعقد المجلس اجتماعه الأول وتم انتخاب م.محمد أحمد السقاف رئيسا للمجلس وعالية الحميضي نائبا للرئيس.



وبهذا الصدد، صرح م. محمد السقاف بالتالي: «أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لمن أولوا الي هذه الثقة.

وكرئيس مجلس ادارة للمشروعات السياحية أنا جزء من منظومة متكاملة من إخوة وأخوات أعضاء في مجلس الادارة وجهاز إداري سنعمل جميعا وبكل جهد لتحقيق رؤية القيادة السياسية لكويت جديدة متفائلة بمستقبلها وشامخة كعهدها.

كما سنثمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد وسنتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لما فيه رفعة شأن وطننا العزيز وخدمة شعبه الكريم في مجال الترفيه والسياحة الذي كانت الكويت السباقة فيه في المنطقة، وقد حان الوقت للمضي قدما وبخطوات متسارعة لنكون في مصاف الدول الشقيقة المجاورة ولتحقيق مفهوم الترفيه والسياحة وترجمة تطلعات المواطنين الكرام والمقيمين في بلدنا الحبيب على أرض الواقع».