هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها قبل شراء سماعات جديدة، وأبرزها جودة الصوت وخاصية إلغاء الضجيج وغيرها، وقد أخذ مصنعو سماعات «HUAWEI FreeBuds Pro 2» هذه النقاط بعين الاعتبار، حيث تحقق السماعات مستوى عاليا جدا عندما يتعلق الأمر بجودة الصوت، وتتميز بنظام صوتي فريد من نوعه هو محرك صوت مزدوج لصوت حقيقي فائق «Ultra-hear True Sound Dual Driver» الذي ينسق اثنين من محركات التشغيل بذكاء للحصول على أداء صوتي ممتاز.

وتستخدم هذه السماعات غشاء مستويا للحصول على صوت تريبل ودرجات صوت عالية دقيقة ومشرقة، إضافة إلى محرك ديناميكي رباعي المغناطيس للترددات المتوسطة والمنخفضة التي توفر صوتا جهيرا أقوى.

وينخفض الصوت الجهير إلى 14 هرتز، فيما يرتفع التريبل ثلاثة أضعاف حتى 48 كيلوهرتز، وهو ما يتجاوز نطاق إدراك آذان الإنسان بكثير.

وتعد خاصية إلغاء الضجيج النشطة الموجودة في سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 تقنية استثنائية تمتلك نطاق تردد واسع لإلغاء الضجيج في بيئة معيشية طبيعية تتراوح أصواتها بين 50 و3000 هرتز. ويعزز نظام «Triple Mic ANC System» الخاص بها متوسط عمق إلغاء الضجيج بنسبة هائلة تصل إلى 15% مقارنة بسابقتها.

علاوة على ذلك، تختار إلغاء الضجيج الديناميكية الذكية ANC 2.0 أفضل وضع لإلغاء الضجيج بناء على البيئة المحيطة. وحتى خلال الرحلات الجوية، تلغي هذه الخاصية ضجيج محرك الطائرة من خلال منحنى إلغاء ضجيج الطائرة الحصري.

ومقارنة بأنظمة الميكروفون الفردي القياسية في القطاع المسؤولة عن التقاط الضجيج المحيط، فإن تصميم الميكروفون المزدوج المواجه للخارج في سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 يوفر أداء أفضل بكثير. وتضمن سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 إجراء مكالمات واضحة وهادئة أينما كنتم.

وتستخدم نظام 4 ميكروفونات للمكالمات بنظام إلغاء الضجيج 4-Mic Call Noise Cancellation وخوارزمية إلغاء الضوضاء للشبكة العصبية العميقة (DNN) الحصرية من هواوي.