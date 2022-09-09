استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في قصر الصافرية بالمنامة أمس وزير الخارجية الشيخ د.احمد ناصر المحمد ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.



ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب الكويت وأصدق تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار.



من جانبه، حمل الملك حمد بن عيسى وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياته لهما بدوام الصحة والسعادة وللكويت وشعبها بالمزيد من الرفعة والنماء.



وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقة الأخوية التاريخية المتينة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات تعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يحقق تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والرخاء.



وأشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور الريادي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في دعم العلاقات البحرينية - الكويتية وتنميتها، وبمواقف الكويت «المشرفة» تجاه شقيقتها البحرين وجهودها ومساعيها الخيرة في خدمة العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك.



وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن ذلك جاء خلال استقبال العاهل البحريني وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بمناسبة زيارتهما المملكة.



وأكد الملك حمد بن عيسى اعتزازه بأواصر العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة بين البلدين والتي تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المشترك على تعزيزها وترسيخ دعائمها تحقيقا لكل ما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.