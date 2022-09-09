ترأس وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وفد الكويت المشارك في اعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الاسلامي لوزراء الشباب والرياضة المنعقد في مدينة جدة بالسعودية.

وتم خلال اعمال المؤتمر، الذي تقيمه وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي تحت شعار «تنمية الشباب والرياضة لبناء امة متضامنة»، مناقشة جميع البنود المدرجة في جدول الاعمال والقرارات المعنية بوضع الشباب في الدول الاعضاء بالمنظمة والعمل من اجل تعزيز قدراتهم وتوفير ظروف الاستقرار والتقدم ومحاربة الافكار المتطرفة والعنيفة والتشجيع على الحوار والاعتدال والوسطية والتسامح.



كما تم خلال المؤتمر التطرق الى التزام الدول الاعضاء بالخطط والبرامج والمشاريع الخاصة بالشباب والرياضة لتعزيز العمل الاسلامي المشترك في مجال الشباب والرياضة واستعراض الجهود التي تبذلها الدول الاعضاء واجهزة منظمة التعاون الاسلامي.



من جهته، دعا الأمين العام للمنظمة حسين ابراهيم طه في كلمته بافتتاح المؤتمر الى مواجهة التحديات امام شباب الدول الاعضاء في المنظمة الخاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة وخطر انتشار ظاهرة التطرف ومشكلة النزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية، وذلك عبر وضع سياسات واستراتيجيات وخطط عمل مشتركة لتلبية احتياجات الشباب وتوفير الفرص وتعزيز دورهم في التنمية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وبناء وتعزيز السلم والحوار ومكافحة التطرف والارهاب.