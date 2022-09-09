المحرر البرلماني

أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية فــي وزارة الداخليــة العقيد حقوقي صلاح الشطي ان إعلان أسماء المرشحين المشطوبين من القيود الانتخابية سيكون الأسبوع المقبل.



وقال الشطي، في تصريح لـ «الأنباء»، ان اللجنة القانونية المعنية لم تنته من أعمالها حتى الآن، ومن المتوقع ان تنهي تقريرها الخاص بشطب المرشحين بداية الأسبوع المقبل، حيث ستلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد لتسليمه تقريرها النهائي متضمنا أسماء وأعداد المشطوبين، حيث ستقوم وزارة الداخلية بالإعلان رسميا عن الأسماء. وأكد الشطي ان ما تم تداوله مساء أمس عن شطب بعض الأسماء غير صحيح.