عبدالكريم أحمد



أهاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل برجال القضاء وأعضاء النيابة العامة إلى ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، مشيرا إلى أن ذلك واجب وطني يستلزم الحرص عليه وعدم الاعتذار عنه. جاء ذلك خلال إعلان داخلي صدر من المجلس. وجاء بالإعلان أن إسناد الإشراف على الانتخابات لرجال السلطة القضائية مهمة نبيلة وشرف رفيع ومسؤولية وطنية أمام الله والمجتمع، داعيا إلى بذل كل جهد لإنجاح العملية الانتخابية لما في ذلك من ضمانة لنزاهتها وحيدتها بما يضمن استقرار المجتمع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.