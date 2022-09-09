عبدالكريم العبدالله



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء والماء أوصلت التيار الكهربائي لمستشفى «ضمان» في محافظة الأحمدي، مشيرة الى أنه جار استكمال جميع التجهيزات تمهيدا لافتتاحه عام 2023. وبينت انه تم تسلم الأسرة الخاصة بالمستشفى والمعدات الطبية المتطورة لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى بأعلى المعايير العالمية وأفضل مستويات الجودة بما يحقق أهداف سلامة المرضى. وأفادت المصادر بأن «ضمان» تعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز المتطلبات الأساسية من الخطة التشغيلية في استكمال منظومتها حسب متطلبات وزارة الصحة لتعلن جاهزية استقبال شريحتها المستهدفة من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (مادة 18) وعائلاتهم.