بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك تشالز الثالث ـ ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة ـ ضمنها سموه خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ـ ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة ـ مستذكرا سموه مناقبها ومآثرها العظيمة، ومؤكدا سموه أن العالم قد فقد برحيلها أحد وأبرز قادته العظام ممن تميزوا بالحكمة والرؤية الثاقبة، ومشيدا سموه بمواقفها ومواقف المملكة المتحدة التاريخية والمشرفة في دعم قضايا الكويت العادلة إبان الاحتلال العراقي الغاشم والمشاركة في قوات التحالف الدولي لتحريرها من ذلك العدوان ودورها الكبير في تعزيز أواصر العلاقات التاريخية والراسخة والمتميزة التي تربط الأسرتين والبلدين والشعبين الصديقين، راجيا سموه لها الرحمة ولجلالته وللأسرة المالكة وللشعب البريطاني الصديق جميل الصبر بهذا المصاب الأليم.