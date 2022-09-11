شعار كيدزانيا هو تعليم الأطفال بطريقة ممتعة، حيث نسعى للارتقاء بنمط التعليم الترفيهي إلى الأمام. فقد ساهمت كيدزانيا الكويت بالاشتراك مع الأفنيوز لإقامة فعالية العودة للمدرسة B2S خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 3 سبتمبر في غراند بلازا – في الأفنيوز. وقد أقيمت هذا الفعالية بهدف التفاعل مع العائلات وأطفالهم في جو العودة إلى المدارس بأسلوب مرح وممتع من خلال تقديم الأنشطة المختلفة وتوفير المنتجات التي يحتاجونها في مهرجان العودة إلى المدارس، بالإضافة إلى زيارات المدارس للترحيب بالطلبة الجدد.



في الجزء الخاص بكيدزانيا، ينشغل الأطفال بممارسة الفنون والحرف اليدوية، حيث يحصلون على الهدايا من شركائنا – وهم: هايجين HiGeen وطلبات Talabat والجامعة الأمريكية AUK وأسنان Asnan Tower، عند نهاية الفاعلية.



ويصبح الحدث أكثر جاذبية للجميع، مع الظهور الخاص لشخصيات كيدزانيا الرايتس كيبرز RightZKeepers.



بالإضافة إلى ذلك، فقد نظمت كيدزانيا فعالية الرسم على الوجه وغير ذلك من الألعاب المصغرة الأخرى، لإبقاء الأطفال متحمسين.



وقد رفع «أسنان تاور» درجة الحماس، من خلالة زيارة من أخصائي الأسنان لتعليم الأطفال كيفية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط ومنحهم شهادة لحضور الورشة المصغرة لتوثيق التجربة.



كما سر الأطفال بحضور المزيد من الشخصيات المحببة مثل شخصية بيبو من شركة هايجين HiGeen وشخصية الهيئة العامة للبيئة EPA وقضى العديد من الأطفال وقت ممتع بالرقص والتصوير مع شخصياتهم المفضلة.



وقال نائب رئيس قسم الترفيه والتسلية في مجموعة الشايع فرناندو ميدرو: «في كيدزانيا، نسعى باستمرار إلى الشراكة مع العلامات التجارية التي توفر فرصا للأطفال للتعلم من خلال نمط لعب الأدوار الفريد من نوعه والذي يبسط الحياة الواقعية للأطفال، بهدف تمكينهم من إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة التي يعيشون فيها. لذا تتميز الرحلة المدرسية إلى كيدزانيا، بأنها تمنحهم مزيجا مثاليا من التسلية والتعليم معا، حيث تساعد الأنشطة المختلفة في كيدزانيا على النمو الفكري الجسدي للأطفال، وتساهم في تنمية مهاراتهم واستعداداتهم النفسية لكل المواقف، كما تحفز لديهم التفكير الإبداعي وتعزز احترام الذات وترفع لديهم مستوى الثقة بالنفس».