تأكيداً للتعاون المستمر والشراكة الاستراتيجية بين الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» مع شركة «IFE» الصينية للمصاعد والسلالم الكهربائية، قام وفد من الشركة مكون من المدير الإقليمي للشرق الأوسط زهو سونجكياد، ومدير تطوير الأعمال الدولي ليو شين، بزيارة إلى قسم المصاعد والسلالم الكهربائية بالشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات.

وأوضحت «المعامل» في بيان صحافي، أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات بين الشركتين ولمتابعة سير المشاريع الجديدة والقديمة، بالإضافة الى تعاملات جديدة في منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق الكويتي.

وكان في استقبالهم مدير قسم المصاعد والسلالم الكهربائية في «المعامل» م.فيصل لطفي الذي رافقهم في جولة للاطلاع على بعض أعمال الشركة ومشاريعها المختلفة وما تقدمه لعملائها من خدمات تتميز بجودتها العالية من حيث التصاميم والنوعية وخدمات ما قبل البيع وأثناء العمل وبعد الإنجاز مع مراعاة أفضل وأعلى معايير الجودة والأمان.



وزار الوفد عددا من مواقع العمل للشركة ومنها مشاريع متفرقة تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مبنى جهاز الأمن الوطني في مشرف، مجمع راضي العويد «لولو هايبر ماركت»، إضافة إلى مواقع عديدة أخرى منها قيد التنفيذ حاليا وبعضها تم الانتهاء من تنفيذها.

وقد أشاد الوفد بما تقدمه «المعامل» من أعمال متكاملة وبمدى الالتزام بالمعايير والشروط والإمكانات الكبيرة والخبرات والكفاءات العالية في الشركة التي تجعل من التعاون بين شركة «IFE» و«المعامل» قائما على الثقة المتبادلة، خصوصا أن شركة IFE قد حصلت على العشرات من براءات الاختراع والابتكارات المعتمدة لاسيما في مجال سلامة المصاعد، مشيرا إلى أن الشركة تصر دوما على البحث والتطوير الدائمين وابتكار أفضل الحلول للعملاء لتحتل مكان الصدارة في نيل ثقتهم وتلبية احتياجات المباني على اختلاف تصاميمها وارتفاعاتها ومتطلباتها.