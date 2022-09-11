إنشاء المركزين جاء بعد جهود جبارة قامت بها الإدارة التنفيذية بالشركة بعد وقف التراخيص منذ 2018

9 أشهر لتنفيذ المركزين وتسلمهما رسمياً من المقاول.. ومدينة الشدادية ستصبح متكاملة لخدمة السكان



أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن شركة إدارة المرافق العمومية قامت نهاية الأسبوع الماضي بتوقيع عقود إنشاء مركزين تجاريين متكاملين في الشدادية العمالية على مساحة 1000 متر مربع لكل مركز ليجعل المدينة العمالية متكاملة المرافق والبنى التحتية.



وقالت المصادر إن الشركة وقعت عقد إنشاء المركزين مع احد المقاولين المحليين على أن يتم البدء في عملية البناء مطلع شهر أكتوبر المقبل، متوقعة أن يتم الانتهاء من عملية البناء والتسليم إلى الشركة في غضون 9 أشهر من تاريخ مباشرة الأعمال.



وذكرت المصادر أن إنجاز هذا المشروع جاء لتوفير كل احتياجات العمالة الوافدة في منطقة السكن، حيث يحتوي المركزان على مطاعم وسوق مركزي ومصبغة وصيدلية ومخبز وحلاق ومحل إكسسوارات كهربائية وتلفونات والعديد من الأنشطة التجارية الأخرى المطلوبة.



وأوضحت أن الإدارة التنفيذية في شركة إدارة المرافق العمومية بذلت جهودا كبيرة في الانتهاء من التصاريح اللازمة لعملية البناء والتي كانت موقوفة منذ عام 2018، حيث بدأت الإدارة في الانتهاء من كل التراخيص قبل نحو 7 أشهر إلى أن انتهت وتكلل الأمر بالنجاح في التوقيع على مباشرة الأعمال مع أحد المقاولين.



وأشارت إلى أن إدارة العقار والدراسات في الشركة تشرف حاليا على إدارة وتشغيل كل من المدن العمالية المتمثلة في مدينة الشدادية العمالية ومدينة العمالة الوافدة في منطقة صبحان ومدنية أمغرة السكنية ومدينة الرقعي السكنية والأسواق، وذلك من خلال عملية التأجير للمدن واستثمار المحلات التجارية وإدارتها وصيانتها وتوفير جميع الخدمات التي تخدم هذه المرافق مثل الإدارة والأمن والنظافة، مشيرة إلى أن وحدة الدراسات تقوم كذلك بدراسة الأمور الفنية للعقارات المدارة من قبل الشركة وكافة مقترحات التطوير ووضع حلول الإشراف عليها.



تجدر الإشارة إلى أن مشروع مدينة الشدادية العمالية يستوعب 8400 عامل.