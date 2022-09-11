أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بشأن لائحة اعتماد المختبرات البيئية. ونصت اللائحة على أن يقوم المختبر البيئي بقياس العينات البيئية للكشف عن الملوثات ومقارنتها بالجداول الواردة في لوائح قانون حماية البيئة، وتقوم الهيئة بإصدار قوائم بأسماء المختبرات المعتمدة لديها شهريا وتخضع للتعديل المستمر طبقا للتغيرات التي تطرأ عليها ومدى التزامها أو مخالفتها للاشتراطات. وجاء في اللائحة ضرورة سداد الرسوم المقررة نظير إصدار أو تجديد الشهادة البيئية لمزاولة الأنشطة التالية:



٭ نشاط مختبرات بيئية لفحص عينات التربة - (5000 دينار).



٭ نشاط مختبرات بيئية لفحص عينات المياه - (5000 دينار).



٭ نشاط مختبرات بيئية لفحص عينات الهواء - (5000 دينار).



٭ نشاط مختبرات بيئية للفحوصات البيولوجية - (5000 دينار).



٭ نشاط مختبرات بيئية لفحص المواد الكيماوية - (5000 دينار).



٭ تجديد الشهادة - (50% من قيمة مقابل الاعتماد).



٭ تغيير اسم المختبر أو إجراء أي تعديل قانوني عليها - (25% من قيمة مقابل الاعتماد).



ويشترط على الشركات الراغبة في اعتمادها أو تجديد اعتمادها من الهيئة أن تكون حاصلة على ترخيص تجاري ساري المفعول من الجهة المختصة لمزاولة أعمال المختبر البيئي مضافا اليه الأنشطة التالية:



٭ نشاط مختبرات بيئية لفحص عينات التربة.



٭ نشاط مختبرات بيئية لفحص عينات المياه.



٭ نشاط مختبرات بيئية لفحص عينات الهواء.



٭ نشاط مختبرات بيئية للفحوصات البيولوجية.



٭ نشاط مختبرات بيئية لفحص المواد الكيماوية.



ويشترط أن يكون مدير المختبر البيئي حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة بأفرعها أو بتخصص في المجال البيئي، وأن يكون عدد الكوادر البشرية من العاملين فيها من استشاريين أو خبراء أو فنيين لا يقل عن 3 أشخاص كحد أدنى لكل نشاط.



ويتم تقييم المختبر البيئي وفقا لما يلي:



٭ الخبرة العملية والكوادر الفنية للمختبر.



٭ عدد ونوع الأجهزة والمعدات الفنية.



٭ نتيجة التقييم الميداني الذي تقوم به الإدارة المختصة.



٭ نتيجة الملاحظات الفنية الواردة من الإدارات الفنية في الهيئة أو الجهات المختصة في الدولة عن أداء المختبر البيئي ومدى التزامه بإجراءات الهيئة والاستئناس بأي ملاحظات أو شكاوى. وتمنح الشهادة الصادرة عن الهيئة باعتماد أو تجديد المختبر البيئي سارية المفعول لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة أو لأي مدة أخرى تقررها الهيئة على أن يراعى عند التجديد استيفاء كل الشروط والإجراءات الواردة في هذه اللائحة. وللإدارة المختصة بالهيئة إيفاد مقيِّمين لزيارة مقر طالب الاعتماد أو التجديد لمعاينة المختبر البيئي والأقسام التابعة له والمرافق والخدمات الملحقة به، والاطلاع على أي مستندات أو بيانات أو وثائق. ويتعين على المختبرات البيئية الحاصلة على شهادة نشاط المختبر البيئي، إخطار الهيئة كتابة عن أي تغييرات أو مستجدات تطرأ على أوضاعها.