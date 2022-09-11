عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن مسابقة الخدمات الاستشارية الخاصة بأعمال إدارة برنامج تطوير مشروع مدينة المطلاع للمكاتب والدور الاستشارية المحلية والعالمية وفق شروط، وذلك في 15 الجاري وموعد الإقفال في 24 أكتوبر 2022. وعلمت «الأنباء» أن «السكنية» حددت لهذه المسابقة شروطا منها بألا تقل خبرة المكتب الاستشاري المحلي او العالمي عن 10 سنوات في ادارة المشاريع والاشراف، وان يكون المكتب الاستشاري قام بادارة برامج لمشاريع مماثلة لعدد «واحد» مشروع على الاقل بالاضافة الى مشروعين في ادارة المشاريع او الاشراف لا تقل قيمة عقد الواحد فيهم عن مليوني دينار، وان يكون المكتب مدرجا ضمن اي من قوائم تصنيف ENR العالمي، وألا يقل عدد الجهاز الفني الموجود بالمكتب الاستشاري عن 200 موظف.



ومن ضمن الشروط للتقدم لهذه المسابقة، التقيد بأحكام قانون المناقصات العامة.



ويجب على المتسابق أن يقدم مع عطائه تأمينا أوليا في صورة شيك مصدق او خطاب ضمان غير مشروط وخال من أية تحفظات وغير قابل للرجوع فيه صادر عن أحد البنوك المعتمدة لدى الكويت باسمه ولصالح المؤسسة وعلى أن يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء ولا يجوز رد التأمينات الأولية الا بعد مرور 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف او عندما يقوم المتسابق الفائز بتقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد ما لم يتم إلغاء المسابقة ولن تدفع المؤسسة أي فوائد على مبلغ التأمين ولا يجوز لدائني المتسابق الحجز على مبلغه.



ومدة تنفيذ الأعمال 36 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد شاملة فترات المراجعة والاعتماد من الجهات المختصة وقيمة التأمين النهائي 10% من قيمة العقد الإجمالية يقدم وفقا لشروط العقد.