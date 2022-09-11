أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بإشهار جمعية الحياة الخيرية.



وجاء في القرار:



مادة 1



تشهر جمعية الحياة الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وتضمن ملخص النظام الأساسي ما يلي:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية الحياة الخيرية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف تجسيد مبادئ التكافل بتقديم الخدمات الإنسانية المتنوعة عن طريق تقديم المساعدات في المجال الإغاثي والصحي والتعليمي والتنموي داخل وخارج دولة الكويت، ودعم النشء والشباب وطلاب العلم في الجانب العلمي والثقافي والفكري والرياضي والصحي والاهتمام بالعمل النسائي بإبراز دور المرأة ورعاية وتثقيف الأسرة والحفاظ على الهوية بربط الجميع بالإسلام وأركانه ومبادئه السامية وتعاليمه السمحة والنهوض بالجوانب الابداعية والمهنية والمهارية وتنمية وتشجيع القدرات والخبرات والمواهب والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحث على التعايش السلمي والتعارف بين الثقافات المختلفة على أساس مبدأ الاخوة الانسانية والاصل الواحد، وتخضع جميع أهداف الجمعية الى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى، فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.