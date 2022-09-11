مقترح بإعفاء أصحاب الشاليهات من رسوم المظلات حال التقدم بطلب لتركيب الألواح وبيع الطاقة للوزارة

المساحة المخصصة من السطح لا تقل عن 80 م2 والتعامل مع شركة معتمدة لتركيب الألواح الشمسية

سيتم السماح فيما بعد لأي مواطن يحمل شهادة الهندسة ومتخصص في الطاقة المتجددة بتركيب الألواح



دارين العلي



باتت وزارة الكهرباء والماء قاب قوسين من بدء مشروع شراء الطاقة المتجددة من المواطنين حيث تنتظر الموافقات النهائية للأسعار المعتمدة وطريقة تحصيل مبالع الشراء من الجهات المعنية.



وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان اللجنة المعنية بشراء الطاقة والتي اعدت دراسات مستفيضة حول الأمر وقامت بزيارات متعددة للدول المحيطة كالسعودية والامارات والاردن التي بدأت في هذه التجربة قد خلصت لوضع عدد من الشروط الخاصة للسماح بالاستثمار في شراء الطاقة.



وأوضحت المصادر انه في البداية ستتم الموافقة على 1000 طلب مستوفية الشروط كمرحلة تجربة اولية وذلك على اسطح المباني ومن ثم سيتم الانتقال الى المزارع والمصانع والاراضي، لافتة الى ان ابرز الشروط الا تتعدى القدرة الانتاجية 10% للكيبل الذي يغذي المبنى على الا تقل المساحة المخصصة في السطح عن 80 مترا مربعا وخالية من الظل، وان يتم التعامل مع شركة معتمدة من قبل الوزارة لتركيب الالواح الشمسية.



وذكرت ان هناك لجنة دائمة سيتم تكليفها باعتماد الشركات وفيما بعد سيتم السماح لأي مواطن يحمل شهادة الهندسة ومتخصص بالطاقة المتجددة ان يقوم بالتركيب وفقا لاعتماده.



وحول كيفية حساب سعر الكيلوواط، قالت المصادر انه حتى الآن لم يتم تحديد ما اذا كانت ستدفع قيمة الشراء بشكل مباشر وعلى فصلين خلال السنة ام سيتم خصمها من فاتورة الاستهلاك الخاصة بالعميل، لافتة الى ان الامور المالية بانتظار موافقة وزارة المالية علما بأن المبلغ المقترح لشراء الكيلوواط ساعة هو 15 فلسا للمنازل، مشيرة الى ان هناك مقترح بإعفاء اصحاب الشاليهات من رسوم المظلات في حال تقدم صاحب الشاليه بطلب لتركيب الالواح الشمسية وبيع الطاقة للوزارة وكان مستوفيا للشروط اللازمة.



وبينت انه في حال الموافقات الرسمية سيتم العمل على ربط العداد الخاص بالطاقة الشمسية مع الشبكة الكهربائية مباشرة وسيتم الاحتساب لحظيا للانتاج الوارد اليها عبر العداد، مؤكدة ان الهدف من المشروع اولا التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة والترشيد ورفع كفاءة الطاقة وتقليل التركيز على الوقود الاحفوري والمردود الجمالي على اسطح المباني في المدن.