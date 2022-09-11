وقعت في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة أمس اتفاقية تعاون لدعم اللاجئين وتسليط الضوء على قضاياهم من خلال مشاريع وخطط عمل مستقبلية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركة هيومانجمنت اللبنانية المهتمة بالترويج والنشر الإعلامي.



وقع الاتفاقية كل من حسام شاهين، رئيس شراكات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مفوضية اللاجئين، وهادي حجار، الشريك المؤسس لشركة هيومانجمنت في مكاتب الشركة في دبي.



وتهدف الاتفاقية، كما يقول هادي حجار بعد أن عبر عن سعادته الكبيرة بهذه الشراكة التي اعتبرها جزءا من رسالة هيومانجمنت، الى تكريس عملها خدمة للفرد والمجتمع.



كما أكد للحضور أن هذه الشراكة ستحقق لهيومانجمنت والمفوضية معا المزيد من النجاحات والأعمال الإنسانية المشتركة في تقديم خدمات الدعاية والإعلان دون مقابل لدعم حملات المفوضية، وبالتعاون مع مجموعة المواهب والمؤثرين الذين تدير أعمالهم شركة هيومانجمنت، بالإضافة إلى توسيع نطاق وصول محتوى المفوضية على مواقع التواصل الاجتماعي وخلق فرص لها للمشاركة في المناسبات والندوات التي من شأنها أن تسلط الضوء على جهود المفوضية في مساعدة ودعم النازحين قسرا والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية العاجلة والتنموية، في وقت تجاوز عدد الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم عتبة الـ 100 مليون شخص جراء الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الناجمة عن التغير المناخي.



من جانبه، عبر حسام شاهين عن شكره للقائمين على شركة هيومانجمنت لدعمهم المستمر لأنشطة المفوضية الإنسانية قائلا: نفتخر بشراكتنا مع هيومانجمنت، ونؤمن بالأثر الإيجابي الذي سينتج عن هذا التعاون في سبيل تعزيز جهودنا في حماية وخدمة اللاجئين والنازحين حول العالم.