هنأ عدد من الملوك والرؤساء والمسؤولين من مختلف دول العالم الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة، بمناسبة إعلانه ملكا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي وافتها المنية الخميس الماضي عن عمر ناهز 96 عاما.



فقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببرقية تهنئة «لصاحب الجلالة الملك تشالز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية»، بحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



وقال خادم الحرمين في برقية التهنئة «يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرنا أن نشيد بمكانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، متمنين لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار».



كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تهنئة مماثلة للملك تشالز الثالث قال فيها «يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي».



وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ببرقية تهنئة إلى الملك تشالز الثالث بمناسبة تنصيبه ملكا للمملكة المتحدة، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ببرقية تهنئة مماثلة إلى ملك بريطانيا الجديد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) في بيان مقتضب أمس.



بدوره، بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببرقية تهنئة إلى الملك تشالز الثالث أعرب فيها، وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، عن بالغ اعتزازه وتقديره بمستوى عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين العائلتين المالكتين والشعبين الصديقين، مؤكدا حرص المنامة على تطوير هذه العلاقات التاريخية المشتركة وترسيخها على كل الأصعدة والمستويات بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الملك تشالز الثالث.



من جانبه، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تهنئة لتشالز الثالث، وذلك بعد إعلان مجلس العرش تنصيبه ملكا لبريطانيا رسميا.



وقال «الكرملين»، في بيان «أرسل فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بمناسبة توليه العرش».



وكتب بوتين في البرقية مخاطبا ملك بريطانيا الجديد «جلالة الملك، تفضلوا بقبول تهاني الصادقة بمناسبة اعتلائكم العرش». وأضاف «أتمنى لجلالتكم النجاح والصحة وكل الخير».



في سياق متصل، أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن خالص تهانيه، في برقية، للملك تشالز الثالث، مؤكدا قناعته بأن الفترة القادمة ستتيح لملك بريطانيا الفرصة مجددا لإثبات حرصه المعهود للمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومواصلة مسيرة الدفاع عن القضايا العادلة.



وأشاد تبون بجودة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على عزمه الأكيد وحرصه التام على مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون بين الجزائر وبريطانيا، بما يخدم الشعبين ويوطد علاقات الصداقة والتعاون بينهما.



ووصفت رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي الملك تشالز الثالث بأنه «رجل سابق لعصره» بسبب وجهات نظره المناصرة في المجال البيئي والتزامه نحو الشباب وإدانته لفظائع العبودية.

وأشارت موتلي، في تصريح أوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية، إلى أن الملك تشالز صديق لبربادوس ورجل سابق للعصر الحالي بسبب مناصرته المبكرة للقضايا البيئية والمعمارية والاجتماعية، وقالت «إن تشالز أعاد التزامه بوضوح بروابط الصداقة بين المملكة المتحدة وبربادوس عندما زار الجزيرة ليشهد الانتقال».



وأعربت عن تعازيها في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مستشهدة بتهنئة الملكة عندما أصبحت بربادوس جمهورية في نوفمبر من العام الماضي، مضيفة «قلة قليلة من الآخرين تجاوزوا ما تمكنت من تحقيقه، الاستقرار الذي حققته خلال السنوات الماضية للمملكة المتحدة لتحول البلاد من إمبراطورية إلى واحدة من الدول المتقدمة الرائدة في العالم يعكس قدرتها على إدراك أن التغيير كان يحدث».



في سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية أن سفارة لندن في روما والقنصلية العامة في ميلانو فتحتا كتاب عزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في مقرهما.



ونقل الموقع الرسمي للحكومة أنه سيتم فتح كتاب التعازي اعتبارا من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 18 الجاري.