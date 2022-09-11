بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة اعتلائه العرش ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة المتحدة الصديقة، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الصديقين، راجيا سموه لجلالته وللأسرة المالكة دوام الصحة والعافية وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.