مصادر لـ «الأنباء»: شخصيات ستغادر الهيئة و«مؤهلات القياديين» على الطاولة



محمد راتب



تأكيدا لما نشرته «الأنباء»، كشفت مصادر مطلعة عن أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس سيقوم بزيارة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اليوم الأحد، وذلك لاتخاذ قرارات مصيرية بخصوص المناصب القيادية التي تدير الهيئة.



وأضافت المصادر أن ثمة تغييرات واسعة سيقوم بها الفارس تتضمن البت في مصير بعض القياديين المنتهية مدتهم، وغربلة قطاعات الهيئة، وإلغاء قرارات التكليف والندب التي تم تكليفها من قبل الوزير السابق، حيث لا تنطبق شهاداتهم وخبراتهم على مناصبهم القيادية الحالية أو تعيين قيادات من خارج الهيئة، والنظر في الشهادات العلمية ومطابقتها للتخصص، إلى جانب تكليف قيادات وكفاءات من الهيئة بإدارة المشهد خلال الفترة الحالية.



وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات عليا من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بهدف إصلاح المؤسسات والهيئات الحكومية، حيث شهدت الوزارات حركات تدوير وتعيين لوكلاء وترشيح أسماء لمجلس الوزراء لاختيار الأفضل لإدارة المرحلة المقبلة.



