قال مدير الجناح الكويتي في معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الـ 21 سعد العنزي اليوم السبت إن الكويت لها دور كبير في المساهمة بالثقافة العربية والإسلامية من خلال ما تقوم به من دعم للنشاطات الثقافية والأدبية العربية وللمفكرين.



وأكد العنزي، في تصريح لـ «كونا» بمناسبة ختام المعرض، أهمية المشاركة في معارض الكتاب العربية ودورها في تعزيز الروابط الثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات المشتركة.



وأضاف أن المشاركة الكويتية في المعرض تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيدا بتعاون الجانب الأردني مع الوفد الكويتي.



وذكر العنزي أن إقبال الجمهور على الجناح وعلى النشاط الثقافي الكويتي «فاق المستوى»، موضحا أن تفاعل الجمهور الأردني مع النشاط الكويتي كان واضحا وملهما، لافتا إلى أهمية مثل هذه المشاركات في تسليط الضوء على الدور الثقافي للكويت في محيطها العربي.



وأفاد بأن الكويت شاركت في المعرض بجناح رسمي يعرض نحو 1200 عنوان من الإصدارات الكويتية.



وبين العنزي أن الإصدارات الكويتية الدورية الكبيرة والمعروفة لاقت إقبالا من قبل القارئ الأردني، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإضافة إلى إصدارات مؤسسة التقدم العلمي.



وقال إن الجناح الكويتي شهد زيارة مسؤولين أردنيين ومثقفين وأدباء وأكاديميين وجمهور كبير اطلعوا على الإنتاج الأدبي والثقافي الكويتي مشيدين بما شاهدوه من تنوع بالإصدارات بما يتناسب مع كل القراء.



وعرج العنزي على النشاط الثقافي الكويتي المتمثل في الندوات والمحاضرات المتخصصة التي شارك فيها عدد من الأدباء والكتاب الكويتيين، قائلا إنها لاقت أيضا إقبالا جماهيريا كبيرا حيث تفاعل معها الجمهور الذي عبر عن حب الكويت وشعبها وإنتاجها الأدبي.



وقد أفرد البرنامج الثقافي الكويتي مساحة لموضوع القدس ما شكل دافعا لعنوان المعرض «القدس عاصمة فلسطين»، بالإضافة إلى الدور التنويري للكويت ومشروعها الثقافي العربي من خلال إصدارات أسهمت في بناء أجيال عربية نهلت من إصداراتها الفكرية والأدبية.



وزخر البرنامج الثقافي الكويتي بمواد حول القدس ومكانتها لدى الكويت شعبا وقيادة وعرض المساحة التي شغلتها قضية فلسطين في الأدب الكويتي.



وشاركت الكويت بمعرض عمان الدولي للكتاب الـ 21 كضيف شرف في جناح اشتمل على عدد من دور النشر الكويتية ونظمت أسبوعا ثقافيا متنوعا تضمن عددا من الندوات والأمسيات الفنية ومعرضا للصور والطوابع.