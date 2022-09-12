قبول جميع طلبـات توظيف المواطنيـن في «الأشغال» الـواردة من ديوان الخدمة لـ 2022

السماح بالندب والنقل بين القطاعات خلال يناير ويوليو بينما يسمح بهما داخل القطاع طوال السنة

الإدارة أنجـزت تعديـل وإضافـة أرصـدة الإجـازات الدوريـة للموظفين عـن العام الحال

يتم تعيين 472 موظفاً وتقاعد 56 آخرين خلال الفترة من أول يناير حتى 12 أبريل الماضيين

أجرى اللقاء: عاطف رمضان





قال مدير شؤون الموظفين في وزارة الأشغال محمد البربر إنه تم الانتهاء من عملية التقييم لمختلف الدرجات الوظيفية لإجمالي موظفي الوزارة البالغ عددهم 15272 موظفا، مشيرا إلى انه تم كذلك قبول جميع طلبات التوظيف الواردة من ديوان الخدمة المدنية بشأن ترشيح كويتيين للتعيين في الوزارة خلال العام 2022.

وأضاف البربر، في لقاء خاص لـ «الأنباء»، أنه تم تعديل جميع أرصدة الموظفين بالوزارة لهذا العام وإضافة رصيد عام 2022 إلى رصيد إجازتهم الدورية، مشيرا إلى انه طبقا للتعميم الصادر عن الوزارة فإن الموظفين يسمح لهم بالندب والنقل بين القطاعات خلال فترتين في السنة شهري يناير ويوليو من كل عام، أما الندب والنقل داخل القطاع فهو مسموح به طوال أشهر السنة. وأشار إلى أنه تم تعيين 472 موظفا لدى الوزارة خلال الفترة من أول يناير حتى 12 أبريل من العام الحالي، بينما بلغ عدد من أحيلوا للتقاعد 56 موظفا، مضيفا أن عدد الدرجات المتوافرة في ميزانية الوزارة للمستحقين للترقية بالاختيار 628 درجة.

وذكر أن إجراءات تعيين الموظفين تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة، يتم خلالها إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمباشرة الموظف العمل، لافتا إلى أن إجمالي عدد الموظفين بإدارة شؤون الموظفين يبلغ 231 موظفا، تبلغ الكوادر الوطنية منهم 212 موظفا، في حين أن عدد الموظفين غير الكويتيين يبلغ 19 موظفا فقط.

وأضاف أن إدارة شؤون الموظفين تعد عصب الوزارة وشريانها الرئيسي، فوظيفتها هي العمل على توفير القوى العاملة وتقديم الخدمات الإدارية ومعاونة الإدارات الأخرى للقيام بوظيفتها من اجل تحقيق أهداف الوزارة، فهي توفر الموظفين بمختلف تخصصاتهم ومؤهلاتهم وفي إطار التحول التكنولوجي للدولة تعمل الإدارة على تشجيع ذلك وتفعيل الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية لموظفي الإدارة، وفيما يلي التفاصيل:



حدثنا عن خطة الإدارة لأعمالها خلال العام 2022؟



٭ قبل أن أتحدث عن خطة الإدارة خلال العام الحالي، أود أن أوضح أنه في بداية كل عام تتزاحم على إدارة شؤون الموظفين الأعمال المطلوب إنجازها، نذكر منها ما يلي: تعديل أرصدة الموظفين من الإجازات الدورية، وتحديد المستحقين للترقية بالأقدمية اعتبارا من أول يناير 2022، وكذلك إعداد مشروعات قرارات النقل والانتداب الداخلي للموظفين الراغبين في ذلك، وأيضا إعداد مشروعات قرارات رفع المستوى الوظيفي للموظفين المستحقين لذلك، فضلا عن متابعة تقييم أداء الموظفين لعام 2021، وكذلك تحديد المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة لعام 2021.



الترقية بالاختيار



كم عدد المستحقين للترقية بالاختيار؟



٭ عدد الدرجات المتوافرة في ميزانية الوزارة لهذا العام للترقية للاختيار 628 درجة.



نشرت «الأنباء» مؤخرا عن منح مكافأة الأعمال الممتازة لمنتسبي «الأشغال»، فكم عدد المستحقين لهذه المكافأة؟



٭ أعداد المستحقين للأعمال الممتازة عن عام 2021 حوالي 11400 موظفا.



تقييم الموظفين



حدثنا عن عدد الموظفين الذين تم تقييمهم لعام 2021.



٭ تم تقييم إجمالي عدد موظفي الوزارة البالغ 15272 موظفا وتم الانتهاء من عملية التقييم في مختلف الدرجات الوظيفية.



وماذا عن عدد طلبات التوظيف لعام 2022؟



٭ تم قبول جميع طلبات التوظيف لعام 2022 الواردة من ديوان الخدمة المدنية بشأن ترشيح كويتيين للتعيين بالوزارة.



كم تستغرق إجراءات التعيين؟



٭ تستغرق إجراءات تعيين الموظف مدة أسبوعين إلى ثلاثة يتم خلالها إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمباشرة الموظف العمل.



ماذا عن إنجازات الوزارة فيما يخص تعديل أرصدة الموظفين من الإجازات الدورية؟



٭ تم تعديل جميع أرصدة الموظفين بالوزارة لهذا العام وإضافة رصيد عام 2022 إلى رصيد إجازاتهم الدورية.



نود التطرق إلى مشروعات قرارات الندب الداخلي للموظفين.



٭ طبقا للتعميم الصادر عن الوزارة فإن الموظفين يسمح لهم بالندب والنقل بين القطاعات خلال فترتين في السنة (شهري يناير ويوليو) من كل عام، أما الندب والنقل داخل القطاع فهو مسموح به طوال أشهر السنة.



تطوير الإدارة



ما خطتكم لتطوير إدارة شؤون الموظفين؟



٭ تعد إدارة شؤون الموظفين عصب الوزارة وشريانها الرئيسي، فوظيفتها هي العمل على توفير القوى العاملة وتقديم الخدمات الإدارية ومعاونة الإدارات الأخرى للقيام بوظيفتها من اجل تحقيق أهداف الوزارة، فهي توفر الموظفين بمختلف تخصصاتهم ومؤهلاتهم وفي إطار التحول التكنولوجي للدولة تعمل الإدارة على تشجيع ذلك وتفعيل الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية لموظفي الإدارة.



وما سبل تطوير الإدارة؟



٭ فيما يتعلق بتطوير العمل بالإدارة شؤون الموظفين نود الإحاطة بأن الإدارة تتكون من الآتي:



ـ أولا: مراقبة الميزانية والشؤون الوظيفية وتتبعها الأقسام التالية: قسم الميزانية وترتيب الوظائف، قسم التعيينات، قسم نهاية الخدمة، قسم الحركة الوظيفية، وقسم العقود الخاصة.



ـ ثانيا: مراقبة الخدمات الوظيفية وتتبعها الأقسام التالية: قسم سجل العاملين المدنيين، قسم متابعة الدوام، قسم الخدمات المساندة، وقسم السجل والطباعة.



ـ ثالثا: قسم البحث ويتبع مدير إدارة شؤون الموظفين مباشرة ونسعى جاهدين للعمل على تطوير العمل في الإدارة قدر الإمكان وفي إطار الإمكانيات المتاحة من عقد دورات واطلاع موظفي الإدارة على كافة المستجدات في مجال الوظيفة العامة.



التحول الرقمي



في ظل التوجه الحكومي للتحول الرقمي ما أبرز جهودكم في ذلك؟



٭ يتم تقديم جميع الخدمات الإلكترونية الموجودة ببرنامج النظم المتكاملة للخدمة المدنية من شهادات راتب وبيان حالة وظيفية ومالية وإجازات وغيرها.



كم عدد التعيينات منذ بداية السنة؟



٭ تم تعيين 472 موظفا لدى الوزارة خلال الفترة من أول يناير حتى 12 أبريل من العام الحالي 2022.



وماذا عن عدد المتقاعدين منذ بداية السنة؟



٭ عدد المتقاعدين في الوزارة خلال الفترة من أول يناير حتى 12 أبريل الماضيين يبلغ 56 موظفا، وقد جاء توزيعهم كالتالي: 6 حالات تقاعد معاق، و9 حالات تقاعد مكلف برعاية معاق، واثنين لبلوغ سن التقاعد، إضافة إلى 39 حالة تقاعد.



الكوادر الوطنية



كم تبلغ نسبة الكوادر الوطنية من العاملين في إدارة شؤون الموظفين؟



٭ إجمالي عدد الموظفين في إدارة شؤون الموظفين يبلغ 231 موظفا، تبلغ الكوادر الوطنية 212 موظفا، بينما يبلغ عد الموظفين غير الكويتيين 19 فقط.



ما الوقت المحدد لتسكين الوظائف الإشرافية؟



٭ تم إجراء الاختبار للموظفين الذين سبقوا وأجلوا اختباراتهم لوجود ظروف تمنعهم من إجراء الاختبار وذلك يوم السبت الموافق 9 أبريل 2022 ووردت النتائج من جامعة الكويت وستتم جلسات للجنة شؤون الموظفين لمقابلة من اجتاز الاختبار وإجراء مقابلات معهم لاختيار من يصلح للوظائف المعلن عنها وذلك بعد انتهاء وقت النقل والندب وشغل الوظائف الإشرافية طبقا للتعميم الصادر عن مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية.



إنجاز المعاملات



ما المشكلات التي تواجهكم في التعامل مع الجمهور؟



٭ المعوقات التي تواجهنا كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال، ضيق المكان المخصص لإدارة شؤون الموظفين وعدم وجود حوافز، بحيث أصبحت الإدارة طاردة لعدم الإقبال على العمل فيها، إضافة إلى عدم وجود آلية فعالة بين الإدارة وقطاعات الوزارة الأخرى مما يؤدي إلى البطء في إنجاز الأعمال وانتظامها.



هل من كلمة أخيرة؟



٭ إننا نبذل كل جهد للارتقاء بمستوى الأداء خدمة لكويتنا الغالية، ونسأل الله أن يحفظها وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه وسوء.





