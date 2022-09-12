

تزامناً مع موسم العودة إلى المدارس، شاركت صناعات الغانم (مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم) بالتبرع بألف حقيبة مدرسية لجمعية الهلال الأحمر، وذلك لتوزيعها على الأسر المتعففة في الكويت الذين ترعاهم الجمعية، وذلك امتدادا للشراكة الاستراتيجية والعلاقة الوطيدة بين المؤسستين.



وفي أجواء مفعمة بالتكاتف والعطاء، شارك عشرات من موظفي مختلف قطاعات الشركة بفعالية تطوعية نظمتها «صناعات الغانم» والشركات التابعة لها، حيث وفرت الشركة كافة المواد القرطاسية والمعدات المكتبية والحقائب المدرسية، وساهم الموظفون بتجهيز الحقائب بالكامل قبل أن يتم إيصالها إلى مقر جمعية الهلال الأحمر.



كما حرصت الشركة من خلال تنظيم هذه الفعالية على إتاحة المجال للموظفين لاصطحاب أبنائهم وذويهم للمشاركة في هذا النشاط، مرسخين بذلك قيم التطوع والعطاء. وفي بيان صحافي، أكدت إدارة الشركة أن هذا النشاط الخيري يعكس التكافل المجتمعي، وهو أحد القيم التي جبل عليها أبناء الكويت، والذي يعد امتدادا للتعاون القائم والمستمر مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي يشار إليها بالبنان في كافة أنحاء العالم لما تقدمه من معونة غير مشروطة لكافة الفئات المحتاجة.



جدير بالذكر، أن صناعات الغانم تعمل على مدار العام مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية بهدف تعزيز مبدأ العطاء للمجتمع، والذي يعد من المبادئ الأساسية المتأصلة في هوية صناعات الغانم كشركة كويتية. هذا، وتقوم شركة صناعات الغانم أيضا بالتبرع بمئات الأجهزة الإلكترونية والكهربائيات لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك بشكل سنوي لمساعدة المحتاجين.