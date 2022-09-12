عبدالعزيز الفضلي



باشرت الادارات المدرسية في رياض الاطفال والموجهون الفنيون لمختلف المواد الدراسية والعاملون في الانشطة التربــوية ومشرفو المختبرات فـي المناطق التـعليمية اعمالهم امس، مدشنين بذلك دوام العام الــــــدراســــي الـــجديــد 2022/ 2023 على ان يعود الاطفال الى مقاعد الدراسة يوم 25 سبتمبر. وقامت وزارة التربية بجهود كبيرة لتهيئة الاجواء المناسبة للادارات المدرسية محاولة ازالة المعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية.



وفي هذا السياق، هنأ مدير ادارة الخدمات النفسية والاجتماعية فيصل الاستاذ ادارات مرحلة رياض الاطفال بمناسبة بدء الدوام، متمنيا لهم عاما دراسيا ناجحا. وقال الاستاذ في تصريح لـ «الأنباء»: حرصا على مواكبة المستجدات التربوية، ووضع آليات عمل تتلاءم مع متطلبات المجتمع المدرسي والطلابي بشكل عام ومرحلة رياض الأطفال بصفة خاصة تم توزيع 200 باحثة نفسية على جميع مدارس رياض الاطفال وعددهم 200 روضة، مشيرا الى اصدار القرارات الخاصة بهن مع بداية العام الدراسي الحالي. واضاف ان توزيع الباحثات على الرياض جاء ذلك بما تمتاز به هذه المرحلة من الاكتشاف المبكر للمشكلات التربوية والتعليمية وخاصة صعوبات التعلم والمشكلات النفسية مما يستدعي وجود الباحثة النفسية. من جانبها، قالت الموجهة العامة لرياض الاطفال بوزارة التربية نادية المسلم لـ«الأنباء» ان دوام اليوم الاول في الرياض كان مستقرا حيث تزامن مع دوام الموجهين، لافتة الى انه تم الاستعداد جيدا خاصة فيما يتعلق بالجانب الفني وتجهيز خطة المنهج وفق التقويم الدراسي والتي سيتم توزيعها اليوم الاثنين على الموجهات والادارات المدرسية. وأوضحت ان الخطة ستكون اسبوعية وتركز على كل ما يقدم للاطفال وموزعة على فصلين وتساعد المعلمة على اعداد سجلاتها وخطتها للفصل، مشيرة الى اننا جهزنا الفصول وقمنا بعمل مواءمة في أعداد الاطفال بكل روضة، لافتة الى انه جار صرف الاثاث للمدارس الجديدة وكذلك الالعاب التربوية والحركية. وذكرت انه وبعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا فسيكون هناك عبء كبير ومضاعف على المعلمات غير ان معلمة رياض الاطفال مهيأة اكاديميا للتعامل مع الطفل، لافتة إلى الحرص على ان يكون اول اسبوعين للتعارف، فالمعلمة ملازمة للطفل من دخوله المدرسة حتى خروجه مع ولي أمره، كاشفة عن دورة تدريبية لمعلمات رياض الاطفال الجديدات يوم 18 الجاري لتدريبهن على كيفية التعامل مع الطفل وادارة الفصل.