ب.أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بتنفيذ جولات ميدانية بجميع مناطق المحافظة لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري إن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكل المناطق، مشيرا إلى أن الجولات أسفرت عن رفع 27 عربة متنقلة و16 دراجة نارية وقد تم إرسالها إلى موقع حجز البلدية، فضلا عن رفع 4 مولدات كهربائية ووضع 6 ملصقات إنذار على عربات متنقلة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء فترة وضع ملصق الإنذار.

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.