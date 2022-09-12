دشن سفيرنا لدى السودان د. فهد الظفيري عمليات توزيع مساعدات الجسر الجوي الكويتي على متضرري الأمطار والسيول بولاية (الجزيرة) وسط السودان.



وقال السفير الظفيري لـ«كونا» إن أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي أتت محملة بنحو 40 طنا من المساعدات تشمل مواد غذائية لنحو 750 أسرة ومواد إيواء لإجمالي ألف أسرة ستوزع على أربع ولايات من بينها ولاية (الجزيرة) التي تعد الأكثر تضررا من حيث المنازل التي تدمرت.



وتوقع الظفيري وصول طائرة ثانية تحمل مساعدات جديدة لتضاف إلى سابقتها والقوافل العشر السابقة التي قادتها المنظمات الإنسانية الكويتية.



وأعرب الظفيري عن شكره لمتطوعي الهلال الأحمر الكويتي ونظيره السوداني على جهودهم لإنجاح حملة (الكويت بجانبكم)، مشيرا إلى أن المساعدات الكويتية ستتواصل خلال الفترة القادمة خاصة فيما يلي مواجهة التبعات البيئية والصحية للأمطار والسيول.



ومن جانبه، اعتبر والي ولاية (الجزيرة) إسماعيل عوض الله لـ«كونا» وصول السفير الكويتي على رأس قافلة المساعدات بمنزلة «دعم معنوي كبير» للمتضررين.



وأضاف الوالي المكلف أن الكويت ظلت سباقة في تقديم المساعدات حيث استقبلت الولاية عددا من القوافل الكويتية.



من جهتها أوضحت الأمين العام للهلال الاحمر السوداني عفاف يحيى لـ«كونا» أن المساعدات التي تم تدشينها برفقة السفير الكويتي تستهدف 450 أسرة في محليتي (جنوب الجزيرة) و(المناقل).



وقالت يحيى إن «الكويت ظلت سباقة في مواجهة آثار الأمطار والسيول في السودان عبر الجسر الجوي للعام الثالث على التوالي» معبرة عن شكرها وتقديرها للكويت قيادة وحكومة وشعبا ولجمعية الهلال الأحمر الكويتي للوقوف بجانب السودان عبر «الدعم السخي والمتواصل».