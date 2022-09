بيروت ـ بولين فاضل



بقدر ما كان عرض فرقة مياس اللبنانية في المرحلة النصف نهائية من برنامج «America ‹ s Got Talent» مفاجئا للنظر وحابسا للأنفاس، أتى بلوغها نهائيات البرنامج غير مفاجئ للمتابعين والمشاهدين بعد إجماع على وصف اللوحة التعبيرية الأخيرة للفرقة بالخيالية والمذهلة والمدهشة الى حد قول أحد أفراد لجنة التحكيم: «بإمكانكم تغيير العالم».



وفرقة مياس التي حصدت منذ اللحظة الأولى لمشاركتها في الموسم الـ 17 من البرنامج الأميركي الشهير «America› s Got Talent» تصفيق المشاهدين ودهشة الحكام هي فرقة لبنانية أسسها نديم شرفان في العام 2019 وهي مؤلفة من 31 فتاة تتراوح أعمارهن بين 13 و25 سنة، وسبق أن حصلت على اللقب في «Arabs Got Talent» قبل أن تمضي في مشوار الإبداع وتبلغ نهائيات «America› s Got Talent» بعد حشد الإعلام اللبناني الدعم لها عبر دعوة المغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة الى التصويت لها تحت شعار «كرمالك يا لبنان».

وإذا كان بعض السياسيين اللبنانيين انضموا الى حملة الدعم هذه داعين الى التصويت الكثيف للفرقة، فإن كثيرا من اللبنانيين دعوهم الى رفع تبنيهم لنجاح مياس لكونهم مسؤولين عن إيصال لبنان الى الحضيض، فيما مياس وبمجهود فردي رفعت اسم البلد عاليا ورفدت اللبنانيين بمشاعر فرح وفخر حرمتهم منها الطبقة السياسية الحاكمة.