الرياض ـ خالد المصيبيح



استمر الشباب في صدارة الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الهلال الثاني بعد أن حققا العلامة الكاملة في المباريات الثلاث فيما سقطت فرق الطائي والتعاون وضمك في هذه الجولة وهي من حققت الفوز في الجولتين الأولى والثانية، فجاء سقوط الطائي أولا ومدويا عندما خسر بنتيجة قاسية من الشباب المتصدر برباعية دون مقابل، بينما سقط التعاون بالتعادل مع مستضيفه الفيحاء وجاء سقوط ضمك أمام النصر بهدفين مقابل هدف في مباراة استحوذ فيها حارس مرمى النصر الكولومبي اوسبينا على عنوانها الرئيسي في جميع وسائل الإعلام وتقدم النصر إلى المركز السادس، وجاء الاتحاد ثالثا بفارق نقطتين عن المتصدرين متساويا مع التعاون.



وشهدت الجولة الثالثة تحقيق عدة فرق أول نقطة لها في المسابقة والتي بدأت مع الصاعدين الخليج والعدالة بعد تعادلهما السلبي كما حقق الفيحاء أول نقطة له بعد تعادله مع التعاون وحقق الاتفاق أول فوز له بعد خسارة وتعادل في الجولتين الأولى والثانية ليأتي فوزه على حساب ضيفه الباطن بثلاثية في وقت تلقى الباطن خسارته الثالثة على التوالي وبات الفريق الوحيد دون رصيد من النقاط بعد 3 جولات وتلقى مرماه 11 هدفا دون أن يسجل إطلاقا، بينما على عكس ذلك برز الشباب بقوته الهجومية والدفاعية من خلال تسجيله 11 هدفا وهو رقم يؤكد فعالية خط هجومه كذلك عدم تلقي الفريق مع الهلال أي هدف في الجولات الثلاث السابقة.



ولم تشهد الجولة الثالثة أي مفاجآت بعد أن جاءت النتائج منطقية وفق إمكانات جميع الفرق وتبقى فريقا الوحدة الذي حقق فوزه الأول بعد خسارتين والرائد الذي تلقى خسارة جديدة وتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط لكل منهما، وإذا كان هناك نجوم للجولة فيأتي الشباب الأبرز من الفرق ومن اللاعبين حارس مرمى النصر اوسبينا.