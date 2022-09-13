القاهرة - محمد صلاح



اضطرت الفنانة المغربية جيهان خليل للخضوع إلى دروس مكثفة للتدريب على عمل عارضة الأزياء وطريقة سيرها، كما اضطرت للخضوع لبرنامج إنقاص وزنها عدة كيلوغرامات لتبدو أكثر نحافة مثل عارضات الأزياء، وكان التحدي الأكبر أمامها هو ضيق الوقت، ولكنها نجحت بشدة جعلت المخرج معتز حسام يشيد بإرادتها وتحديها لنفسها، جاء ذلك استعدادا لدورها في مسلسل «ديفيليه» والذي تجسد فيه شخصية عارضة أزياء مشهورة يتنافس عليها العديد من بيوت الازياء، ويشاركها بطولة العمل وفاء عامر ومحمد عز وإيهاب فهمي وعمر محمد فوزي، وهو من تأليف أحمد عيسى، وإخراج معتز حسام.



كما تصور جيهان في نفس الوقت دورها في مسلسل «حرب نفسية» والذي تجسد فيه شخصية «شهد» الفتاة التي تتسم حياتها بالغموض، ويتعرض كل من حولها لكثير من الأزمات، والعمل بطولة أروى جودة واشرف زكي وعصام السقا ومصطفى درويش، تأليف أيمن الشايب، إخراج أحمد شفيق، والمسلسلان من نوعية الأعمال قليلة الحلقات، حيث إن «ديفيليه» مكون من 10 حلقات و«حرب نفسية» من 15 حلقة.



وانتهت جيهان خليل من تصوير فيلمين آخرين خلال الفترة الماضية هما «حظك اليوم» مع كريم قاسم وهدى المفتي، تأليف وإخراج أحمد بيلي، وفيلم «يحيى»، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته: محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وشيرين رضا.