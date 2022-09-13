مجلس الوزراء أحيط بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء في زيارته للسعودية وتمثيل صاحب السمو للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

«الدفاع» تتنازل عن الموقع المخصص لها في محافظة الجهراء لصالح «السكنية»

قبول تبرع بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة من حريق »المباركية»

تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة لمعهد الأبحاث لإنتاج وتسويق وبيع ابتكاراته العلمية

تكليف وزير البلدية بتفعيل مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية

قبول تبرع «أطلس العقارية» لتنفيذ مبنى مواقف بدلاً من المتأثر بتطوير طريق القاهرة

تكليف البلدية بإجراءات تنفيذ مبادرة استثمار النفايات الصلبة وتحويلها إلى وقود جاف

مجلس الوزراء اعتمد تعيين د. عصام الربيعان رئيساً لديوان الخدمة المدنية

تجديد عضوية 4 أعضاء في مجلس إدارة "المركزي" أو تعيين جدد

لا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا في حالة واحدة

"أدوات" تصنف أسلحة في قاعة التصويت

استعجال "مدينة الحرير" وقوانين مكافحة الفساد

لا شطب للمرشحين المشاركين في "الفرعيات"

مريم بندق

علمت «الأنباء» أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعد انتهاء زيارته للمملكة العربية السعودية ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي يبدؤها اليوم، سيتوجه مباشرة إلى نيويورك حيث يمثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

على أن يعود والوفد المرافق 24 الجاري. واعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس قرارا نص على تأجيل أقساط الممولين من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام بهدف إعادة الهيكلة.

وأبلغ نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد المجلس بالتنازل عن الموقع المخصص للوزارة في الجهراء لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ووافق المجلس على تبرع بيت التمويل لإعادة إعمار المواقع المتضررة في سوق المباركية.

وكلف وزير الدولة لشؤون البلدية باتخاذ اجراءات تفعيل مدينة الحرير، وكلف أيضا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بمتابعة القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وأكدت المصادر ان الإحالات إلى التقاعد مستمرة بالتزامن مع التعيينات الجديدة للقياديين وينتظر أن يحسم المجلس في اجتماع مقبل تجديد عضوية 4 أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي أو تعيين جدد بعد انتهاء مرسوم عضوية الأعضاء الحاليين الذي صدر في 2019 إضافة إلى مناصب قيادية أخرى.

وشملت الإحالات الى التقاعد كلا من نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية دلال رجب ونائبي مدير هيئة الرياضة علي مروي ومشعل الهدبة.

هذا، واعتمد مجلس الوزراء قرارا نص على السماح للمواطنين ممن خصصت لهم قسائم سكنية في مناطق خيطان الجنوبي وابوحليفة والصباحية بالتبادل الداخلي بينهم.

كما اعتمد مجلس الوزراء رفع رسوم المؤسسة العامة للموانئ في حالات أرصفة السفن واستغلال أراضي المؤسسة الفضاء أو البناء وكذلك أحواض المراكب.

وأفادت المصادر بأن نسب الرفع مختلفة حسب الرسوم المطبقة حاليا، على أن يتم التنفيذ بعد اعتماد القرار بشكل نهائي الأسبوع المقبل

د.عصام الربيعان رئيساً لديوان الخدمة المدنية

د.عصام سعد الربيعان

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس ان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الأسبوعي مشروع مرسوم بتعيين د.عصام سعد الربيعان رئيسا لديوان الخدمة المدنية بالدرجة الممتازة.

مجلس الوزراء اعتمد تعيين د. عصام الربيعان رئيساً لديوان الخدمة المدنية

اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين د. عصام الربيعان رئيسا لديوان الخدمة المدنية بالدرجة الممتازة.

تجديد عضوية 4 أعضاء في مجلس إدارة "المركزي" أو تعيين جدد

يتولى إدارة بنك الكويت المركزي، مجلس إدارة مؤلف من محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون رئيساً، ونائب المحافظ سحر الرميح ، وممثل عن وزارة المالية "أسيل سليمان المنيفي"، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة "الوكيل المساعد محمد مخلف العنزي".

والأعضاء الأربعة الحاليين الذين صدر مرسوم بتجديد تعيينهم اعتباراً من 19 يوليو 2019 لمدة 3 سنوات هم : مصطفى جاسم الشمالي وأحمد يوسف الصقر وناصر الروضان وأسامة محمد النصف ، وينتظر التجديد لهم أو اصدار مرسوم بتعيين 4 أعضاء جدد.

لا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا في حالة واحدة

تنفيذًا لقانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 لا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة، وحفظ النظام منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة.

"أدوات" تصنف أسلحة في قاعة التصويت

أكدت مصادر خاصة لـ "الأنباء" أن للمرشحين دائما حق دخول قاعة الانتخاب، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة.

ولا يجوز أن يحضر في قاعة الانتخاب "التصويت" غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ويعتبر سلاحاً في هذه المادة - بالإضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.

مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية

يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

ويطلع المجلس على عدة تقارير مرفوعة من اللجان الوزارية ويتابع أعمال الفرق المختصة بالتجهيز لانتخابات 2022.

وزير الدفاع: التنازل عن الموقع المخصص للوزارة في الجهراء لصالح "السكنية"





مجلس الوزراء‬⁩ : تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لمعهد الأبحاث لإنتاج وتسويق وبيع ابتكاراته العلمية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين 12/9/2022 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد عبداللطيف الفارس بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية (جدة) يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022 وكذلك الوفد الرسمي المرافق لسموه لتمثيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الامريكية (نيويورك) وذلك خلال الفترة من 15-24/9/2022 والذي يضم وزير الخارجية وعددا من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

ومن منطلق حرص الحكومة واهتمامها بالرعاية السكنية أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح المجلس علما بتوجيهاته وموافقته على التنازل عن الموقع المخصص لوزارة الدفاع في محافظة الجهراء لقيادة الاسناد الإداري لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأكد معاليه على ترجمة التوجيهات من القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم على ضرورة تكاتف الجهات الحكومية وبذل الجهود لكل ما من شأنه خدمة المواطنين والتي تعتبر من اهتمامات الحكومة ومن الثوابت التي تسعى لها لإيجاد سبل رفاهيتهم ولا سيما الرعاية السكنية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن جزيل شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ولوزارة الدفاع على هذه المبادرة الكريمة والتي تؤكد على حرص معاليه واهتمامه بالمساهمة بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.

ومن جانب آخر ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بشأن مبادرة بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة من حادثة الحريق في سوق المباركية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم والذي يعكس قيم التكافل والتعاون بين المجتمع الكويتي ويعزز مفهوم الدور الاجتماعي الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.

كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد عبد اللطيف الفارس بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية والشكل القانوني لتأسيس شركة تابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لإنتاج وتسويق وبيع منتجات المعهد وابتكاراته العلمية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وخلق فرص عمل وطنية وتنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية بتأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للمعهد لإنتاج وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية على أن يتم سداد كامل رأس مال الشركة من ميزانية المعهد.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الورقة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعنوان (قياس مؤشر التعافي الاقتصادي في دولة الكويت بعد كوفيد - 19) والتي توضح لمحة عامة عن المؤشر وأهدافه ومؤشرات قياسه وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالاستمرار بقياس مؤشرات التعافي للاقتصاد الكويتي وذلك بما يساهم في معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة ويعزز من مواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن متابعة الخطة السنوية 2022/2023 الربع الأول للفترة من (1/4/2022 - 30/6/2022) وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتعزيز حوكمة وفاعلية آليات المتابعة وتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية.

كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنتي الشؤون الاقتصادية والخدمات العامة بشأن العرض المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس بشأن مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) وآخر المستجدات بهذا الشأن وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة باستكمال الجهود المبذولة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تفعيل مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) من الناحية القانونية والتنفيذية والإجرائية.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس بشأن التقارير الدورية الشهرية المقدمة من الهيئة العامة للبيئة بشأن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية لتنفيذ التزامات دولة الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ولاسيما المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.

كما تابع مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الإجراءات التي قامت بها بلدية الكويت بشأن مبادرة استثمار النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها وتحويلها إلى وقود جاف يتم استخدامه في أفران مصانع إنتاج الإسمنت وقرر مجلس الوزراء تكليف البلدية بالمضي باستكمال جهودها بالتعاون والتنسيق مع (وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة) للانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ وإنجاز المشروع.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من (شركة أطلس إنترناشيونال العقارية) لتنفيذ مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار بديل لموقف السيارات السطحية المتأثرة بمشروع تطوير طريق القاهرة بالقطعة رقم (2) في منطقة حولي وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذا الطلب.

وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم والذي يعزز مفهوم الدور الاجتماعي الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.

ثم ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي بشأن تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) نصف السنوي الثاني 2021/2022 بشأن نشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات والمقترحة وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بمتابعة قوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والمحالة إلى مجلس الأمة وذلك لسرعة إقرارها وحث الجهات الحكومية المعنية على التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لتوفير البيانات المطلوبة المتعلقة بالمشمولين بأحكام الذمة المالية وتحديثها بالسرعة الممكنة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الدكتور عصام سعد عبدالرحمن الربيعان رئيسا لديوان الخدمة المدنية بالدرجة الممتازة.

وقرر المجلس رفعه لسمو نائب الأمير حفظه الله ورعاه.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية وبهذا الصدد يتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة تنصيبه ملكا لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية متمنيا لجلالته التوفيق والسداد وللشعب البريطاني الصديق مزيدا من التطور والازدهار مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت مع المملكة المتحدة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للتفجير الذي استهدف سفارة روسيا الإتحادية في كابول والذي أسفر عن وقوع عشرات من القتلى والجرحى بينهم أشخاص من طاقم السفارة مشددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى روسيا الإتحادية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

كما أعرب المجلس عن إستنكاره لحادث الطعن الذي حدث في مقاطعة ساسكاتوشان في كندا والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى مؤكدا تضامن دولة الكويت مع كندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها متقدما بخالص التعازي لحكومة وشعب كندا و إلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

مجلس الوزراء: استعجال "مدينة الحرير" وقوانين مكافحة الفساد

كلف مجلس الوزراء كلا من وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الاسكان بالوكالة د.رنا الفارس باستعجال إجراءات مدينة الحرير، وكلف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باستعجال قوانين مكافحة الفساد.

انتظاراً لصدور الأحكام القضائية

لا شطب للمرشحين المشاركين في "الفرعيات"

قالت مصادر خاصة لـ " الأنباء" إنه لن يتم شطب المرشحين الذين تم تسجيلهم لخوض الانتخابات والمشاركين في التشاوريات الفرعية بمن فيهم النائب السابق والمرشح الحالي لانتخابات مجلس 2022 مرزوق الخليفة فلن يشطب و لن يحرم من المضي قدما في اجراءات الترشح، وبناء على الأحكام المنتظر صدورها سيتقرر مصيرهم.

واستدركت المصادر قائلة: ان قانون الانتخاب نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة.

وزادت قائلة: عقوبة هذه الجريمة في حدها الاقصى خمس سنوات ( جناية)، فاذا حكم على أي منهم باكثر من ثلاث سنوات أصبحت عقوبة جناية ولا يحق له في هذه الحالة الاستمرار في الترشح اذا أصبح الحكم نهائياً، اما اذا حكم عليه بأقل من هذه المدة او بغرامة فيجوز له الاستمرار في الترشح او الاستمرار في العضوية في حالة نجاحه.

مجلس الوزراء: قبول تبرع "بيت التمويل" لإعادة إعمار سوق المباركية

ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بشأن مبادرة بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة من حادثة الحريق في سوق المباركية.

مجلس الوزراء : رفع رسوم مؤسسة "الموانئ"

اعتمد مجلس الوزراء رفع رسوم المؤسسة العامة للموانئ في حالات أرصفة السفن واستغلال أراضي المؤسسة الفضاء أو البناء وكذلك أحواض المراكب.

وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" بأن نسب الرفع مختلفة حسب الرسوم المطبقة حاليا والتطبيق بعد اعتماد القرار بشكل نهائي الاسبوع المقبل .

السماح لأصحاب قسائم سكنية في 3 مناطق بالتبادل الداخلي بينهم

اعتمد مجلس الوزراء قرارا نص على السماح للمواطنين ممن خصصت لهم قسائم سكنية في مناطق خيطان الجنوبي وابوحليفة والصباحية بالتبادل الداخلي فيما بينهم.

تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بمتابعة القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد لسرعة إقرارها

ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي بشأن تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) نصف السنوي الثاني 2021 /2022 بشأن نشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات والمقترحة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بمتابعة قوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والمحالة إلى مجلس الأمة وذلك لسرعة إقرارها وحث الجهات الحكومية المعنية على التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لتوفير البيانات المطلوبة المتعلقة بالمشمولين بأحكام الذمة المالية وتحديثها بالسرعة الممكنة. وقرر المجلس رفعه إلى سمو نائب الأمير.

تهنئة الملك تشالزبمناسبة تنصيبه ملكاً لبريطانيا

تقدم مجلس الوزراء بالتهنئة لصاحب الجلالة الملك تشالز الثالث بمناسبة تنصيبه ملكا لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، متمنيا لجلالته التوفيق والسداد وللشعب البريطاني الصديق مزيدا من التطور والازدهار، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط الكويت مع المملكة المتحدة.



وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية (جدة) اليوم الثلاثاء 13 الجاري وكذلك الوفد الرسمي المرافق لسموه لتمثيل صاحب السمو للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك)، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 24 الجاري، والذي يضم وزير الخارجية وعددا من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

ومن منطلق حرص الحكومة واهتمامها بالرعاية السكنية، أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد المجلس علما بتوجيهاته وموافقته على التنازل عن الموقع المخصص لوزارة الدفاع في محافظة الجهراء لقيادة الإسناد الإداري لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأكد الخالد على ترجمة التوجيهات من القيادة السياسية على ضرورة تكاتف الجهات الحكومية وبذل الجهود لكل ما من شأنه خدمة المواطنين والتي تعتبر من اهتمامات الحكومة ومن الثوابت التي تسعى لها لإيجاد سبل رفاهيتهم، ولاسيما الرعاية السكنية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن جزيل شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ولوزارة الدفاع على هذه المبادرة الكريمة والتي تؤكد على حرصه واهتمامه بالمساهمة بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.

من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بشأن مبادرة بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة من حادثة الحريق في سوق المباركية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم والذي يعكس قيم التكافل والتعاون بين المجتمع الكويتي، ويعزز مفهوم الدور الاجتماعي المهم الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.

كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية والشكل القانوني لتأسيس شركة تابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لإنتاج وتسويق وبيع منتجات المعهد وابتكاراته العلمية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وخلق فرص عمل وطنية، وتنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية بتأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للمعهد لإنتاج وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية، على أن يتم سداد كامل رأس مال الشركة من ميزانية المعهد.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الورقة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعنوان «قياس مؤشر التعافي الاقتصادي في الكويت بعد كوفيد-19»، والتي توضح لمحة عامة عن المؤشر وأهدافه ومؤشرات قياسه، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالاستمرار في قياس مؤشرات التعافي للاقتصاد الكويتي، وذلك بما يسهم في معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة، ويعزز من مواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.

كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنتي الشؤون الاقتصادية والخدمات العامة بشأن العرض المقدم من وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا الفارس بشأن مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) وآخر المستجدات بهذا الشأن، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة باستكمال الجهود المبذولة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تفعيل مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) من الناحية القانونية والتنفيذية والإجرائية.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة برئاسة وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس بشأن التقارير الدورية الشهرية المقدمة من الهيئة العامة للبيئة بشأن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية لتنفيذ التزامات الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ولاسيما المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.

كما تابع مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الإجراءات التي قامت بها بلدية الكويت بشأن مبادرة استثمار النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها وتحويلها إلى وقود جاف يتم استخدامه في أفران مصانع إنتاج الإسمنت، وقرر مجلس الوزراء تكليف البلدية بالمضي باستكمال جهودها بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، والهيئة العامة للبيئة للانتهاء من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ وإنجاز المشروع.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من «شركة أطلس إنترناشيونال العقارية» لتنفيذ مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار بديل لموقف السيارات السطحية المتأثرة بمشروع تطوير طريق القاهرة بالقطعة رقم 2 في منطقة حولي، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذا الطلب.

وفي هذا الصدد، عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم، والذي يعزز مفهوم الدور الاجتماعي المهم الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للتفجير الذي استهدف سفارة روسيا الاتحادية في كابول والذي أسفر عن وقوع عشرات من القتلى والجرحى بينهم أشخاص من طاقم السفارة، مشددا على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى روسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

كما أعرب المجلس عن استنكاره لحادث الطعن الذي حدث في مقاطعة ساسكاتوشان في كندا والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى، مؤكدا تضامن الكويت مع كندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها، متقدما بخالص التعازي لحكومة وشعب كندا وإلى أسر الضحايا، متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.



تكليف وزير المالية بإحالة تقرير متابعة «الخطة السنوية 23/22» عن الربع الأول إلى مجلس الأمة

ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن متابعة الخطة السنوية 2022 /2023 الربع الأول للفترة من 1/4/2022 إلى 30/6/2022، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتعزيز حوكمة وفاعلية آليات المتابعة، وتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية.