عاطف رمضان



وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مذكرة وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان بالوكالة د.رنا الفارس بشأن فتح البدل الداخلي في مشروع منطقة خيطان الجنوبي وأبوحليفة والصباحية.



وبموجب هذا المقترح الذي تضمنته المذكرة التي رفعتها الوزيرة د.رنا الفارس لمجلس الوزراء سيتاح للمواطنين ممن تم تخصيص قسائم سكنية لهم في مشروع خيطان الجنوبي وأبوحليفة والصباحية بالسماح لهم للتبادل داخل المنطقة السكنية خلاف ما كان عليه الوضع السابق الذي يمنع ذلك.