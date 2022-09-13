أعلنت بورصة الكويت عن توفيرها بيانات سوق الأوراق المالية وبيانات الشركات المدرجة في منصة «ياهو فاينانس» الإلكترونية (Yahoo Finance) وتطبيق «آبل ستوكس» (Apple Stocks).

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها بورصة الكويت لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للوصول إلى أسعار الأسهم والبيانات المرتبطة بها ومؤشرات بورصة الكويت التي يمكن إضافتها جميعا إلى قوائم المتابعة الخاصة بالمستخدمين.



ويعتبر تطبيق Apple Stocks واحدا من التطبيقات المدمجة بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب الخاصة بشركة آبل. ويستمد هذا التطبيق معلوماته من موقع Yahoo Finance ليمكن المستخدم من مراقبة سوق الأسهم، ومتابعة الأسهم المفضلة.



وتعد هذه المبادرة خطوة مكملة لمساعي بورصة الكويت الهادفة إلى توفير بيانات السوق للمستثمرين وجمهور المتداولين.

حيث تتماشى هذه المبادرة مع إستراتيجية بورصة الكويت، التي تهدف إلى تطوير منصة تداول غنية بالمعلومات والأدوات التي تمكن المشاركين فيها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.



وفي إطار التحديث المستمر وجهود التحول الرقمي القائمة، أطلقت بورصة الكويت في مطلع عام 2021 موقعها الإلكتروني بحلة جديدة، كما أطلقت تطبيقها الجديد كليا (Boursa Kuwait) للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وساعة Apple، لتمكين المستثمرين والمتداولين من متابعة السوق في أي وقت ومن أي مكان.



ويتيح الموقع الإلكتروني وتطبيقات بورصة الكويت لأصحاب المصلحة ميزة الاطلاع على المؤشرات والأسعار، وعلى البيانات المالية للشركات، ومتابعة مستجدات الشركات المدرجة والإفصاحات اليومية.



كما يوفر موقع بورصة الكويت الإلكتروني والتطبيق الخاص بالأجهزة اللوحية الرسوم البيانية التفصيلية التي تظهر سعر السهم خلال فترة زمنية محددة وتستخدم المؤشرات الفنية بتلك الرسوم لتحليل البيانات التاريخية وأنماط تحركات الأسعار والاتجاهات الإحصائية من نشاط التداول وذلك لتوفير نظرة أكثر شمولا. هذا وتوفر كل التطبيقات ميزة التنبيهات وإنشاء قوائم المتابعة.