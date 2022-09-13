أنجزت جمعية بصائر الخيرية مشروع «تسبيل المياه» بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، لتوفير الماء النظيف البارد للمحتاجين، وذلك في أماكن كثيرة داخل الكويت حرصًا من بصائر الخيرية على الخدمة المجتمعية التي تحذو إليها في جميع مشاريعها.

وصرح المدير العام لجمعية بصائر الخيرية عماد الشطي بأن الجمعية نجحت في تنفيذ مشروع «تسبيل المياه»، من خلال توفير المياه في أماكن تكثر فيها تجمعات العمال، مثل المساجد والمراكز الصحية والأسواق والجمعيات والمقابر وفي مختلف مناطق الكويت حيث تم التوزيع في اكثر من 76 نقطة توزيع .

وأشار الشطي إلى أن مشروع «تسبيل المياه» جاء انطلاقًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة سقي الماء»، وأن المشروع صورة من صور التكافل والتراحم الاجتماعي بين جميع شرائح المجتمع الكويتي، ورغبة في ابتغاء الثواب من الله.

وأضاف الشطي أن مشروع تسبيل المياه يُعد وجهًا من وجوه العمل الخيري والإنساني داخل الكويت، ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.

ونوه المدير العام بأن «أمانة الأوقاف» لا تدخر جهدًا في دعم العمل الخيري والمشروعات التي تقوم بها الجمعية في خدمة المجتمع الكويتي، مشيدًا بجهودها في تسهيل كل السبل لإنجاح هذه المشروعات، ليعود نفعها وخيرها على جميع شرائح المجتمع.

وختامًا وجه الشطي الشكر لكل من ساهم في المشروع بالمال أو الجهد، داعيًا الله أن يتقبل منهم ويجزيهم خير الجزاء.