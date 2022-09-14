أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) عن موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الذي عقد أمس على مشروع الاندماج عن طريق الضم مع شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، بحيث تكون شركة القرين هي الشركة المندمجة، وشركة مشاريع الكويت هي الشركة الدامجة.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذه الموافقة تأتي على خلفية اتفاق كل من الشركتين خلال يونيو الماضي على معدل مبادلة بواقع 2.24 سهم من أسهم «كيبكو» مقابل كل سهم من «القرين»، بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال وجهاز حماية المنافسة بحسب الإجراءات واللوائح المنظمة، علما بأن استكمال اجراءات مشروع الاندماج متوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة القرين سعدون علي: «لطالما حرص مجلس إدارة القرين عبر خططه التوسعية بالسنوات الماضية على تنويع وتعزيز عوامل أداء المجموعة بما يخدم صالح المساهمين، وهو بالتحديد ما نسعى إلى تحقيقه عبر هذه الخطوة التي ستسهم في خلق أحد أكبر الكيانات الاستثمارية القابضة والمدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الشيخ صباح محمد عبدالعزيز: «تحظى الشركتان محل الاندماج بمجموعة متنوعة ومتميزة من الاستثمارات بشتى القطاعات المختلفة، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز أداء الكيان الجديد، ويمنحه المرونة اللازمة للتصدي لمختلف المتغيرات والتحديات الاقتصادية والعالمية التي قد تواجه الشركة مستقبلا».