تنتهي غدا الخميس الموافق 15 سبتمبر مهلة تركيب أجهزة الترقب «Gps» على آليات النقل العام، وسط ترقب لتأثيرها على التخفيف من حدة الازدحام وإلزام «السرافيس» بالعمل على خطوطها خصوصا في العاصمة دمشق.



إذ ينقل تقرير لصحيفة «الوطن» عن مصادر أن نسبة آليان النقل ذات الـ14 راكبا «السرافيس» التي تخدم الخطوط لا تتجاوز الـ20% من إجمالي الأعداد الفعلية المسجلة.



وأكدت معلومات المحافظة أن عدد أصحاب الآليات ممن دفعوا رسوم التسجيل لتركيب (GPS) والمقدرة بـ350 ألف ليرة، وصل إلى 7500 مواطن.

وكانت شركة «محروقات» قد حددت سعر الجهاز بـ350 ألف ليرة، يضاف إليها 30 ألف ليرة ثمن المعاملة والطوابع، لتصل الكلفة إلى 380 ألف ليرة، يدفعها السائق أو صاحب السرفيس من حسابه الخاص، ما يعني أن الحكومة تقاضت ما يقارب مليارين و850 ألف ليرة سورية من أصحاب وسائل النقل التي تجاوز عددها 3 آلاف آلية بين سرفيس وباص.