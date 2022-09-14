ضمن فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2022» المنعقد حاليا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اقيمت ندوة كبار القادة العسكريين، بمشاركة قيادات عسكرية من كبار الضباط القادة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والقيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) ومحاضرين من جهات مدنية مختلفة.



حيث قدم العميد الركن خالد الشريعان من الوفد الكويتي المشارك في الندوة محاضرة بعنوان «الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل» (Integrated Air and Missile Defence IMAD)



والجدير بالذكر أن تمرين «الأسد المتأهب 2022» بدأت فعالياته الأسبوع الماضي في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة[email protected] - الصور الجديدة والمعتمدة لخبر ندوة كبار القادة بتمرين الاسد المتأهب 2022.