السفير علي الخالد: اختيار رئيس الوزراء المملكة أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه يدل على أهمية المملكة للكويت وأنها امتداد إستراتيجي وعمق خليجي وعربي وإسلامي



استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بقصر السلام في مدينة جدة امس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوفد المرافق لسموه، حيث سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهم الله ورعاهم، وتمنياتهم للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.



وأعرب سموه عقب اللقاء عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تأتي امتدادا للروابط التاريخية وتعزيزا للعلاقات المتميزة والتشاور المستمر بين البلدين في مختلف القضايا التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيدا بالسياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة والجهود التي تبذلها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



حضر المقابلة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



كما حضر المقابلة عن الجانب الكويتي سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد، ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.



هذا، وغادر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوفد المرافق مدينة جدة بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وأعرب سموه في تصريح قبيل المغادرة عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.



وكان في مقدمة مودعي سموه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد والقنصل العام في مدينة جدة محمد سعود المطيري وأعضاء السفارة والقنصلية.



وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوفد المرافق لسموه وصل الى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود، وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد، وقنصل عام الكويت في مدينة جدة محمد سعود المطيري وأعضاء السفارة والقنصلية.



وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوفد المرافق لسموه غادر البلاد، متوجها الى مدينة جدة في زيارة رسمية قصيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وكان في وداع سموه على أرض مطار الكويت الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد الفارس، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت يحيى حسن القحطاني وكبار المسؤولين بالدولة.



من جانبه، أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد ان زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الى المملكة العربية السعودية هي امتداد للعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين البلدين قيادة وشعبا.



وقال السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لـ«كونا» بمناسبة الزيارة ان اختيار سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح للمملكة كأول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه يدل بشكل واضح على أهمية المملكة للكويت وانها امتداد استراتيجي وعمق خليجي وعربي وإسلامي، كما انها تثبت مدى متانة العلاقات الطيبة بين البلدين.



وشدد الشيخ علي الخالد على «ان الترابط والتكامل والتآزر بين البلدين كان ولايزال مدرسة في العلاقات بين الدول أسسه قادة البلدين السابقين، رحمهم الله، ويستمر على نهجهم الحكيم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأخوانهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود».



ودعا الشيخ علي الخالد الله عز وجل «ان يحفظ البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما من كل مكروه وان يمن علينا بحفظ نعمة الأمن والأمان وان يمدهما بالازدهار والتطور في ظل قيادتي البلدين»