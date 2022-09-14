عبدالكريم العبدالله



أعادت وزارة الصحة تشكيل اللجنة الطبية بالمجلس الطبي العام برئاسة رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى الولادة د.خالد النجار.



وتختص اللجنة بمراجعة واعتماد قرارات اللجان الطبية التخصصية الصادرة من المستشفيات فيما يتعلق بطلبات الاحالة للتقاعد قبل احالتها للجنة المختصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واعتماد قرارات اللجان الطبية الصادرة بالتوصيات الطبية المختلفة المحالة لها من المجلس الطبي العام بناء على طلب الجهات الرسمية بالدولة.



وتختص اللجنة ايضا بالنظر في الاجازات الطويلة التي يتم منحها من قبل المستشفيات والمراكز التخصصية في القطاعين الحكومي والاهلي والبت فيها واعتمادها، فضلا عن بحث شكاوى وتظلمات المراجعين المقدمة للمجلس الطبي العام أو المحالة من قبل الوزارة والمتعلقة بقرارات اللجان الطبية التي يختص فيها المجلس الطبي العام.



كما تختص بمراجعة نسب العجز التعويضية الصادرة من المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، والنظر في اعتماد الاجازات الطبية الصادرة من خارج الكويت بعد التأكد من سلامة الاوراق.



الآلية



وعن آلية تقديم الطلبات، تكون في المستشفى الذي يتبعه المريض حسب منطقة السكن عدا حالات النساء والولادة، فيكم في حسب منطقة السكن لاحد الزوجين، ويتم النظر فيها من قبل اللجنة المختصة، على أن يتم البت في الطلب من اللجنة التخصصية بالمستشفى او المركز المعني خلال اسبوعين بحد اقصى من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة الرفض تحفظ في المستشفى، ويتم ارسال نسخة للمجلس الطبي العام وفي حالة الموافقة ارسل للجنة الطبية في المجلس الطبي للنظر في اعتماده من عدمه.



وبين القرار انه يتم التظلم من قرارات اللجان التخصصية بالرفض للجنة الطبية بالمجلس الطبي العام للنظر فيها.



واشار القرار الى انه بعد اعتماد اللجنة الطبية للتوصية اللجان التخصصية بالمستشفيات والمراكز الطبية يتم اصدار كتاب معتمد من رئيس المجلس الطبي للجهة الطالبة، ولا يعتد بأي توصية أو كتاب صادر من المجلس الطبي العام الا بعد اعتماد المختصين.