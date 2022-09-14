الدوحة - فريد عبدالباقي



يدرس الاتحاد القطري خوض مباراة ودية ثالثة خلال سبتمبر الجاري، مع توغو في 19 الجاري، وذلك ضمن تحضيراته لكأس العالم.



وكان الاتحاد القطري أعلن في وقت سابق عن خوض المنتخب القطري مباراتين وديتين أمام كندا وتشيلي يومي 23 و27 الجاري بالنمسا.



إلى ذلك، تدخل مسابقة الدوري القطري اعتبارا من الغد مرحلة «البيات الشتوي»، حيث تقام اليوم 3 ثلاث مباريات في ختام الجولة السابعة من الدوري، فيلعب الشمال مع الأهلي في الـ 6:05 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ويلتقي الوكرة مع السد على الملعب نفسه في الـ 8:15 مساء، وبنفس التوقيت يلعب الريان مع قطر على ستاد عبدالله بن خليفة نادي الدحيل.



ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدوري، بسبب استعدادات العنابي للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 التي ستقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.



هذا، ويشهد اليوم الظهور الأول لثنائي باريس سان جرمان الفرنسي، حيث تعاقد الأهلي مع عمر ياساني لمدة 5 مواسم، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية غدا، فيما ضم الريان المحترف المغربي القادم من الفريق الباريسي قيس ناجح لمدة 4 مواسم، وبذلك أكمل قيس ناجح عقد اللاعبين المحترفين في صفوف الريان، بجانب الإيفواري يوهان بولي، والفرنسي ستيفن نزونزي، والكولومبي خاميس رودريغيز، والفلسطيني ياسر حمد الذي انضم مطلع الموسم الجديد.