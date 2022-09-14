نظمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورة تدريبية إقليمية في معهد الكويت للأبحاث العلمية بعنوان «تقييم مكونات الجسم» لتسليط الضوء على الاستخدام الآمن لتقنيات معيارية لقياس دقيق لمكونات الجسم لدى اليافعين في إقليم (عراسيا).



وقال المعهد في بيان صحافي إن الدورة يشرف عليها نخبة من خبراء الوكالة الدولية الذين نجحوا في تطوير هذه التقنيات واستخدامها لرصد التغير في مكونات الجسم لدى الأطفال واليافعين نتيجة لاتباع سلوك غذائي صحي وزيادة النشاط البدني في كل من بريطانيا والمغرب ولبنان.



وأوضح أن الدورة تهدف الى تدريب المشاركين في المشروع البحثي المنسق (تطبيق تقنيات نووية لتحديد كتلة الدهن والحدود العليا لقياسات الجسم) اذ يركز على تحديد الحد الأعلى من كتلة الدهون وقياسات الجسم وتقدير احتمالات ارتباطها بمتلازمة الأيض.



وأكد المعهد حرص الوكالة الدولية على تعزيز القدرات الفنية والبشرية في الدول الأعضاء الواقعة في إقليم (عراسيا) اذ شارك في الدورة اختصاصيون في مجال الصحة العامة وأبحاث السمنة من السعودية والأردن ولبنان اضافة إلى اختصاصيين من برنامج الغذاء والتغذية التابع لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في المعهد.



من جانبه، قال الباحث المشارك في برنامج الغذاء والتغذية والنظير الوطني للوكالة الدولية الدكتور طارق العاتي وفقا للبيان إن تنظيم هذه الدورة يعد خطوة مهمة لتدريب الكوادر الكويتية على أدق التقنيات لمواجهة مشكلة السمنة التي تمثل أهم تحديات الصحة العامة في البلاد.



وأفاد العاتي بأن السمنة من أهم عوامل الاختطار للأمراض المزمنة ومتلازمة الأيض اذ انها ذات معدلات عالية جدا ومتزايدة ولها تأثير سلبي على مستقبل الفرد الصحي اضافة الى أنها تمثل عبئا كبيرا على المنظومة الصحية وعلى موازنة الدولة على المدى البعيد.



ولفت الى ان السمنة تعتبر وباء عالميا وأكثر انتشارا مما يتطلب التوصل إلى سياسات صحية واقعية مبنية على الإثباتات العلمية وأدوات قياس دقيقة ووضع برامج تداخلية قابلة للتوسع في التطبيق لمواجهة السمنة في كل الفئات العمرية.