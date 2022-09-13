كشف رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرانية د. محمد الشطي عن تنفيذ الجمعية لمرحلتين من خطة الاغاثة الكويتية ضمن الحملة الاغاثية التي اطلقتها الكويت لصالح متضرري الفيضانات في باكستان .

وبين د. الشطي ان الجمعية كانت قد شاركت في الحملة تحت شعار ( اطعام الطعام ،، اغاثة باكستان )بالتنسيق مع جمعية الرفيق الباكستانية والتي اتمت تنفيذ مرحلتين تضمنت توزيع 600 سلة غذائية بجانب توزيع اربعة الاف وجبة طعام وتوزيع مائة خيمة ايواء استفاد منها اكثر من 8 الاف مسلم وذلك لتخفيف الاضرار الناجمة عن السيول التي جرفت بيوتهم وباتوا في العراء بلا مأوى .

وشكر د . الشطي المحسنين والمتبرعين الذين تفاعلوا مع الحملة وساهموا بفاعلية مع فزعة الكويت التي خففت من حجم الاضرار التي لحقت بالاف الاسر المتضررة معلنا التحضير لانطلاق مرحلة جديدة من الحملة والتي تستهدف كذلك توفير السلال والوجبات والخيام للقرى المتضررة .