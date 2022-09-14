بشرى شعبان



أكد مرشح الدائرة الأولى لمجلس الأمة حسن كاظم خلال الندوة النسائية في منطقة بيان تحت عنوان «من أجل الكويت» على أهمية المساواة في الحقوق والواجبات والعدالة في الرواتب وإعطاء المرأة المتزوجة من غير كويتي حق تجنيس أبنائها ويكون لهم أولوية التوظيف في الجهات الحكومية.



وشدد كاظم على ضرورة تخفيف سـاعـات الـعـمـل عن الموظفات ليكون من الساعة 8 صباحا الى 12.30 ظهرا واعدا بتقديم اقتراح بقانون في هذا الشأن لو كتب له الفوز في الانتخابات.



وتساءل: «ما المانع في منح ربات البيوت بطاقة عافية، وما أسباب عدم إدراجهن ضمن المستفيدين من بطاقة عافية، واعدا بالعمل من أجل تحقيق ذلك، وكذلك ما أسباب منح ربات البيوت المتفرغات لتربية أبنائهن ولم يعملن لا في الحكومة ولا في القطاع الخاص ومنذ ما يزيد على 12 سنة مبلغ 559 دينارا فقط ولم يزد خلال هذه السنوات فلسا واحدا.



وتطرق كاظم إلى موضوع سكن المطلقات، متسائلا أين تجد المطلقة شقة بقيمة القرض الذي تأخذه المحدد بـ 70 ألف دينار، وتساءل لماذا لا تبني الحكومة منازل أو شققا لائقة وتوزع على المطلقات.



كما ناشـد الـمـرشح كاظم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتوجيهاته الاهتمام ببنات الكويت صاحبات الكفاءة العالية وأثبتن جدارتهن وتفوقهن في شتى المجالات وتوجيه الحكومة على احتضان المخترعات والمخترعين من بنات وأبناء الكويت لتحويل اختراعاتهم إلى واقع.



وقال «أين المرأة الكويتية من التشكيلات الجديدة في مجلس إدارة المشاريع السياحية وهيئة الاتصالات؟».



وتطرق كاظم إلى موضوع التفاوت في الرواتب وعدم المساواة بين الجهات الحكومية، مؤكدا أن هذا الموضوع سيكون له حيز اهتمام كبير في برنامج عمله في حال دخوله قاعة عبدالله السالم.



كما تساءل عن «عدم إقامة أماكن مجانية لتسويق منتوجات الأسر الكويتية وفي كافة المحافظات، متسائلا عن أسباب عدم إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئات المستفيدة من بطاقة عافية، مضيفا انه شخصيا مع تفكيك الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وإعادتها الى قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون».



وختم بتوجيه التحية والتقدير الى المرأة الأم والأخت والزوجة والبنت، متمنيا عليهن حسن الاختيار واختيار من يرينه الأفضل لخدمة الكويت وأهلها.