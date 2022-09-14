نظمت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية رحلتها الإغاثية لتقديم الإغاثة العاجلة للبنان تحت شعار «بعطائكم نغيثهم 5"» التي جاءت استجابة لنداء الإنسانية في ظل الأزمة المتفاقمة والأحوال الصعبة التي يعيشها سكان لبنان، وما خلفته تلك الأحداث العصيبة من ارتفاع للأسعار، وتدهور للأمن الغذائي، جعلت نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وفي هذه المناسبة، قال مدير عام جمعية الصفا الإنسانية د. محمد مرضي الرشيدي الذي كان متواجدا في ميدان تنفيذ هذه الإغاثة العاجلة، أن إخواننا في لبنان يعيشون أزمة حقيقية في ظل عجز الأمهات عن توفير الحليب لأطفالهم وعدم قدرة أصحاب الأمراض المزمنة على شراء الدواء اللازم للعلاج، وزيادة عدد مرضى السرطان مع عدم وجود أدوية علاج هذا المرض الخطير، وهجرة عدد كبير من الأطباء؛ مما فاقم الأزمة وأدى إلى خروجها عن السيطرة.

وأوضح أنه «كانت هناك زيارات ميدانية للأسر الفقيرة والمرضى في المستشفيات والمستوصفات لتفقد أحوالهم وأوضاعهم الصحية والمعيشية؛ حيث تم توزيع عدد 600 طرد غذائي، و140 حقيبة أدوية للأمراض المزمنة، و2400 حصة حليب أطفال، كما تم تحمل تكاليف علاج بعض المرضى وفحوصاتهم الطبية وتقديم يد العون والمساعدة.

وعن المناطق والمستشفيات التي تم استهدافها بالإغاثة أفاد الرشيدي أنه تم توزيع المواد الإغاثية في 6 مناطق مختلفة في منطقة البقاع، و3 مناطق داخل بيروت، ومنطقة عكار في الشمال، كما تم زيارة مستشفى شتوره، ومستشفى المياس، ومستشفى البقاع، ومستشفى المقاصد في بيروت، مبيناً أن جميع هذه المستشفيات بأمس الحاجة لتوفير الرعاية الصحية وخاصة مرضى السرطان ومرضى غسيل الكلى.

وفي الختام شكر الرشيدي عموم المحسنين والمحسنات والداعمين الذين بادروا لدعم حملة "لبنان تستغيث"، داعياً الباري جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا من عطاء وإحسان، وأن يجعل ذلك فيي موازين حسناتهم يوم القيامة.