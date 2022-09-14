زار تونس أكثر من أربعة ملايين سائح هذا العام وحتى العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري بزيادة بلغت 4ر161 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها في .2021

وحقق قطاع السياحة عائدات بلغت 876 مليون دولار خلال نفس الفترة أي بزيادة بلغت نسبتها 82 بالمئة.

وتشهد السياحة التونسية انتعاشا تدريجيا من أثار وباء كورونا الذي تسبب في تراجع العائدات وأعداد الوافدين بنسبة فاقت 70 بالمئة في الموسمين الماضيين. مع ذلك تتوقع وزارة السياحة أن يعود القطاع إلى نشاطه الطبيعي في .2024

لكن وفق بيانات وزارة السياحة، فإن مؤشرات هذا العام لا تزال أقل عن عام 2019 التي سبقت الوباء بنسبة 1ر38 بالمئة.

وتأثرت أعداد السياح هذا العام باستمرار غلق الحدود البرية مع الجزائر منذ أكثر من عامين وحتى منتصف تموز/يوليو الماضي.

وزار تونس 3ر9 مليون سائح في 2019 من بينهم حوالي 3 مليون جزائري، وهو رقم لم تشهده السياحة التونسية من قبل.

وتأمل تونس هذا العام تحقيق نسبة تتراوح بين 50 و60 بالمئة من أرقام .2019