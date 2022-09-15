بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا لتحديد ساعات عمل المحلات التجارية بالسكن الخاص حتى الساعة الثانية عشرة مساء.



وتضمن القرار: تحدد مواقيت عمل المحلات التجارية الواقعة بمناطق السكن الخاص في مختلف محافظات الكويت حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل كحد أقصى.



تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار على جميع المحلات التجارية بمناطق السكن الخاص بما فيها المحلات الموجودة في العقارات السكنية وأفرع الجمعيات التعاونية ومحطات النقل العام والبلوكات التجارية وغيرها من المحلات الأخرى عدا الأسواق المركزية التابعة للجمعيات التعاونية والصيدليات. على أن يسمح للمحلات التي لها أكثر من واجهة ولها باب خدمة منفصل بتوصيل الطلبات فقط دون البيع المباشر أو التوصيل في حدود الموقع (خاصة مواقف السيارات) مع غلق جميع الأبواب الرئيسية.



في حالة طلب الحصول على أي استثناء لبعض الأنشطة، فإنه يتعين الحصول على موافقة وزارة الداخلية.



على الجهات والقطاعات المعنية العمل بما جاء في هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.



م.أحمد المنفوحي