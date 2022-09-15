مواصلاً جهوده في تعزيز التجربة الاستثنائية التي يقدمها لعملائه بأقوى الحملات وأفضل العروض على باقة منتجاته وخدماته المصرفية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حملة «أقوى وديعة في الكويت»، والتي تقدم لعملاء البنك فرصة غير مسبوقة للحصول على ربح متوقع لا يقل عن 4% عند الاستثمار بمبلغ 25 ألف دينار أو أكثر في وديعة «الوكالة» لمدة سنة، وتمتد الحملة حتى 30 نوفمبر المقبل.



وفي معرض تعليقه على إطلاق الحملة، قال مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة في تطوير سلسلة خدماتها وعروضها ضمن القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، فنحن نفتخر بتوفير حسابات ودائع إسلامية متنوعة، تعد من أفضل الودائع المتاحة في السوق حاليا، وذلك نظرا لما تقدمه من عوائد استثمارية تنافسية لأصحابها، والعروض والحملات الدورية التي نطلقها على تلك المنتجات، والتي يسعدنا بأن نسهم من خلالها في تلبية احتياجات عملائنا وتحقيق أهدافهم المالية، وبما يلاقي تطلعاتهم كعملاء KIB، مشيرا إلى حملة «أقوى وديعة بالكويت»، والتي تقدم للمستثمر لأول مرة في الكويت ربح متوقع لا يقل عن 4% لفترة سنة واحدة فقط أوضح توفيقي أن «وديعة الوكالة» في الأساس هي وديعة مبنية على مبدأ الوكالة بالاستثمار، والتي تمنح مالكها مرونة انتقاء الفترة الزمنية للمبالغ المودعة، مع عوائد تنافسية تمكنه من الحصول على تسهيلات مرابحة مقابل الوديعة، كما يحق له طلب بطاقة ائتمانية من البنك.