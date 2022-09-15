استقبل نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري وفدا من جمعية النجاة الخيرية، ضم كلا من رئيس مجلس الإدارة فيصل الزامل، والمدير العام محمد الأنصاري، والمدير العام بالتكليف المستشار عبدالله محمد الشهاب، والناشط في العمل الإنساني الرحالة محمد الميموني، ومدير الحملات والموارد عمر الشقراء.



وعلى هامش اللقاء الثنائي عبر الظفيري عن سعادته الغامرة لما باتت تكرسه مشاريع النجاة الخيرية من أبعاد إنسانية جليلة، وتبرزه من قيم حضارية رائدة، كان لها أثرها الطيب في إعلاء شأن العمل الخيري الكويتي في المحافل الدولية، كما كشف الظفيري في خضم حديثه عن استعداد الوزارة التام لتقديم دعمها اللازم لهذه الجهود، ورعايتها حتى تؤدي دورها المأمول، مثنيا على الشراكة الفاعلة التي امتدت لسنوات، والتي سطرت فصلا جديدا من فصول التوأمة بين المؤسسات الوطنية لتصدير رسالة الكويت الإنسانية.