أكد محافظ حولي علي الأصفر أهمية تطبيق توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد في بسط الأمن ومكافحة كل ما من شأنه ترويع المواطنين.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ حولي مدير أمن محافظة حولي بالانابة العميد زياد الخطيب ومدير مباحث حولي العميد فهد البدر ومدير المرور بمحافظة حولي العميد مبارك الهاجري ومدير النجدة بمحافظة حولي العقيد راشد الهاجري في ديوان عام المحافظة أمس. هذا، وقد قال الأصفر إن بعض مناطق المحافظة تعاني من زيادة كبيرة في عدد القاطنين، الأمر الذي يجعل طرقها مزدحمة أغلب أوقات العمل، مشيرا إلى تواجد تجمعات للأجرة الجوالة بين مناطق السكن الخاص والتي أصبحت لا تحتمل بالإضافة إلى انتشار آفة المخدرات على مستويات كبيرة، الأمر الذي يحتم رفع التأهب الأمني والانتشار داخل المناطق السكنية، مشددا على عدم التهاون مع كل من يسعى لمخالفة القانون وتقويض الأمن.



وفي الختام، تقدم محافظ حولي بالشكر الى رجال الأمن ومنتسبي وزارة الداخلية على تطبيقهم القانون وحفظ الأمن.