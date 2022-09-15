عبدالله قنيص



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن المتهمين اللذين أعلنت وزارة الداخلية عن تورطهما في قضية سرقة محل مجوهرات في الفروانية هما مواطنان شقيقان وتم ضبطهما في منطقة الصليبية، وتبين انهما من ارباب السوابق، وعثر معهما على مواد مخدرة، واعترفا بإنفاق 3000 دينار خلال شهر واحد على ملذاتهما وتأجير سيارات فارهة.

وذكر المصدر ان المتهمين تبين من خلال التحقيقات التي اجريت معهما من قبل مباحث الاندلس أنهما نفذا جريمتين في المباركية والقضية الثالثة في الجهراء لمحلات مجوهرات ايضا، وذلك قبل ان ينفذا جريمتهما الاخيرة في الفروانية والتي ضبطا على اثرها وهي السطو على محل مجوهرات بسلاح.



واضاف المصدر: تم التوصل اليهما بعد تتبع تحركاتهما بواسطة عدة كاميرات في نطاق محلات ذهب في الفروانية، حيث حدد رجال المباحث مركبة المتهمين والتي نزعا منها اللوحات، واستدل على مالك المركبة بعد جهد وتنسيق مع رجال المرور، واعترف المتهمان بأنهما نفذا الجرائم متخفيين بالكمامات.



وكانت وزارة الداخلية قالت انه تم ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين قام احدهما باقتحام محل مجوهرات مستخدما سلاحا مزيفا، حيث تمكن من سرقة بعض المصوغات الذهبية ولاذ بالفرار بمركبة شريكه.