سيرت الكويت قافلة مساعدات جديدة تستهدف تقديم العون لـ900 أسرة من متضرري الأمطار والسيول في ولاية الجزيرة ووسط السودان.



وقال سفيرنا بالخرطوم د. فهد الظفيري في حديث لـ«كونا» ان القافلة تستهدف 900 أسرة من متضرري الأمطار والسيول بالسودان مؤكدا استمرار دعم ومساندة الكويت للسودان حتى انجلاء الأزمة.



في هذه الاثناء أثنى ممثل مفوض العون الانساني بالسودان نجم الدين موسى لـ«كونا» على الدعم الكويتي المتواصل للسودان في مواجهة مختلف الأزمات.



بدوره، أوضح المدير العام لمنظمة الرعاية عبدالسلام يونس ان حجم المساعدات يصل الى 30 طنا من الغذاء ومواد الايواء بدعم وتمويل من المحسنين بدولة الكويت عبر جمعية الرحمة وسيتم توزيعها على نحو 900 أسرة بولاية الجزيرة.